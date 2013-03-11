Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:26
PS4
Кожний день це занадто, а от раз на тиждень-два якраз чітко видно тренди
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:34
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:19
Мінімальний лот покупки ОЗДП (Зовнішні бумаги) - 200 000$
десь можна придбати менший лот?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:40
Re: Рынок ОВГЗ
Универ, но подумайте хорошенько, не просто так у них такая высокая доходность, 50% вероятность что их рекстуризируют уряд, оттянут срок погашения, а следовательно купонные выплаты. По ОВГЗ маловероятно, а по евробондам - 50%, с моей точки зрения.
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:59
Как я понял Банк Восток продает от 20 тыс. долл.
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:03
Рынок ОВГЗ
vadymbanker
В банке Восток можно приобрести от 20 тыс. долларов ОЗДП (еврооблигации)
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:12
Интересно как их цена отличается от текущей на рынке. Думаю существенно,так как есть доп затраты на заведене еврооблигаций в депозитарную систему Украины.
Также стоит отметить, что локальный рынок для евробондов не ликвидный. Продать их на рынке Украины будет не просто по хорошей цене, особенно лотом который нельзя будет продать в Европе (мин. 100К / 200К).
Для физлиц, в отличии от ОВГЗ, нужно будет налог заплатить 18% + 1,5%
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:43
Re: Рынок ОВГЗ
Со всем согласен, кроме налога, статью в студию.
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:02
Ставки податку на доходи фізичних осіб визначено у статті 167 розділу ІV ПКУ.
18 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених нижче (пп.167.5.1 п.167.5 ст.167);
5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (пп.167.5.2 п.167.5 ст.167);
9 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (пп.167.5.4 п.167.5 ст.167).
Починаючи з 01.01.2015 р. до бази оподаткування військовим збором за ставкою 1,5% включається не лише заробітна плата та платежі за цивільно-правовими договорами, але й будь-які доходи, що включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зокрема інвестиційний прибуток.
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