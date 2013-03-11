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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:43
accord_trading_ltd
по Еврооблигациям платится только военный сбор в 1,5%
НДФЛ не платится, так как все доходы полученные от государственных ценных бумаг не налогооблагаются согласно ст. 165.1.52.:
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
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InvestorYS
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:49
Вот это другое дело
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:11
А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз.
Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%.
Но там другая доходность.
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InvestorYS
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:02
InvestorYS написав:А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз.
Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%.
Но там другая доходность.
А об этом разговора выше не было, безусловно по данным ЦБ будет НДФЛ и военный сбор, причем в добавок с КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕЙ, так-как данные ЦБ номинированы в валюте. Именно эти ЦБ опасны для физ лиц.
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vadymbanker
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