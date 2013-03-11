по Еврооблигациям платится только военный сбор в 1,5% НДФЛ не платится, так как все доходы полученные от государственных ценных бумаг не налогооблагаются согласно ст. 165.1.52.: Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
Раді повідомити, що ваші інвестиції в ОВДП стають ще дохіднішими!
У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%.
Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року.
Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору припиниться автоматично для всіх купонних виплат та погашень після 23 травня 2020 року.