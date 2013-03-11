Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:43
accord_trading_ltd по Еврооблигациям платится только военный сбор в 1,5% НДФЛ не платится, так как все доходы полученные от государственных ценных бумаг не налогооблагаются согласно ст. 165.1.52.: Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
InvestorYS
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:49
Вот это другое дело
vadymbanker
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:11
А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз.
Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%. Но там другая доходность.
InvestorYS
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:02
InvestorYS написав:А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз. Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%. Но там другая доходность.
А об этом разговора выше не было, безусловно по данным ЦБ будет НДФЛ и военный сбор, причем в добавок с КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕЙ, так-как данные ЦБ номинированы в валюте. Именно эти ЦБ опасны для физ лиц.
vadymbanker
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:40
vadymbanker написав: InvestorYS написав:А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз. Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%. Но там другая доходность.
А об этом разговора выше не было, безусловно по данным ЦБ будет НДФЛ и военный сбор, причем в добавок с КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕЙ, так-как данные ЦБ номинированы в валюте. Именно эти ЦБ опасны для физ лиц.
Не думаю что опасно.
По квазисуверенным облигациям выше доходность иногда в 1,5 и соответственно они могут быть даже более интересными чем ОВДП или ОЗДП, даже после уплаты НДФЛ 18%.
Я сейчас работаю с Банком Восток по покупке:
https://bankvostok.com.ua/about/news/34 ... oobligacij
Кто может кого-то еще порекомендует?
InvestorYS
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:21
InvestorYS написав:
Я сейчас работаю с Банком Восток по покупке:
чи можете розповісти про тарифи і комісії? бо банк їх не публіує (або я не знайшов)
і ще зауважив цікаву деталь - "відсутність е-лімітів;"
greenozon
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:11
Опубликован бюллетень «Долговой рынок Украины» за май 2020 г.
Детальніше: Cbonds_Bulletin_202005_UA.pdf (996 Kb)
http://ua.cbonds.ua/comments/download/225951
greenozon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:38
http://prntscr.com/ssuuni
Шановні клієнти,
Раді повідомити, що ваші інвестиції в ОВДП стають ще дохіднішими!
У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%.
Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року.
Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору припиниться автоматично для всіх купонних виплат та погашень після 23 травня 2020 року.
greenozon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:35
с 23 мая военный сбор с ОВГЗ не взымается. Ни с купонов, ни с инвестиционной прибыли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:05
Короткий огляд ставок (через 3 тижні після останнього огляду)
Універ
http://prntscr.com/sv0amh
10.5%
ICU
http://prntscr.com/sv09xe
10.75%
Перспектива
http://prntscr.com/sv0c9a
ПФТСhttp://prntscr.com/sv0bej 10.75%
Аваль
http://prntscr.com/sv0979
11.15%
ПБ
http://prntscr.com/sv09jl
10%
Тренд - пониження
greenozon
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