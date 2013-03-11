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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:43

Рынок ОВГЗ

accord_trading_ltd

по Еврооблигациям платится только военный сбор в 1,5%
НДФЛ не платится, так как все доходы полученные от государственных ценных бумаг не налогооблагаются согласно ст. 165.1.52.:
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
InvestorYS
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:49

Re: Рынок ОВГЗ

Вот это другое дело
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:11

Re: Рынок ОВГЗ

А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз.
Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%.

Но там другая доходность.
InvestorYS
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:02

Рынок ОВГЗ

InvestorYS написав:А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз.
Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%.

Но там другая доходность.
А об этом разговора выше не было, безусловно по данным ЦБ будет НДФЛ и военный сбор, причем в добавок с КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕЙ, так-как данные ЦБ номинированы в валюте. Именно эти ЦБ опасны для физ лиц.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:40

Рынок ОВГЗ

  vadymbanker написав:
InvestorYS написав:А вот по квазисуверенным Евробондам: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрзализныця, Нафтогаз.
Выпущены через иностранную компанию возникает НДФЛ по ставке 18%.

Но там другая доходность.
А об этом разговора выше не было, безусловно по данным ЦБ будет НДФЛ и военный сбор, причем в добавок с КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕЙ, так-как данные ЦБ номинированы в валюте. Именно эти ЦБ опасны для физ лиц.


Не думаю что опасно.
По квазисуверенным облигациям выше доходность иногда в 1,5 и соответственно они могут быть даже более интересными чем ОВДП или ОЗДП, даже после уплаты НДФЛ 18%.

Я сейчас работаю с Банком Восток по покупке:
https://bankvostok.com.ua/about/news/34 ... oobligacij

Кто может кого-то еще порекомендует?
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:21

Re: Рынок ОВГЗ

  InvestorYS написав:Я сейчас работаю с Банком Восток по покупке:

чи можете розповісти про тарифи і комісії? бо банк їх не публіує (або я не знайшов)

і ще зауважив цікаву деталь - "відсутність е-лімітів;"
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:11

Опубликован бюллетень «Долговой рынок Украины» за май 2020 г.
Детальніше: Cbonds_Bulletin_202005_UA.pdf (996 Kb)
http://ua.cbonds.ua/comments/download/225951
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:38

:!: :!: :!:

http://prntscr.com/ssuuni

Шановні клієнти,

Раді повідомити, що ваші інвестиції в ОВДП стають ще дохіднішими!

У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%.

Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року.

Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору припиниться автоматично для всіх купонних виплат та погашень після 23 травня 2020 року.
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:35

с 23 мая военный сбор с ОВГЗ не взымается.

Ни с купонов, ни с инвестиционной прибыли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:05

  greenozon написав:короткий огляд пропозицій бумаг станом на сьогодні,
в 2ох словах - падаєм

Універ http://prntscr.com/shf347 макс 11.5
ICU http://prntscr.com/shf4da (12, але дані 3-денної давності)
Перспектива http://prntscr.com/shf6cm
ПФТС http://prntscr.com/shf712
Аваль http://prntscr.com/shf98u
ПБ http://prntscr.com/shf9lv


Короткий огляд ставок (через 3 тижні після останнього огляду)
Універ http://prntscr.com/sv0amh 10.5%
ICU http://prntscr.com/sv09xe 10.75%
Перспектива http://prntscr.com/sv0c9a
ПФТСhttp://prntscr.com/sv0bej 10.75%
Аваль http://prntscr.com/sv0979 11.15%
ПБ http://prntscr.com/sv09jl 10%

Тренд - пониження
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