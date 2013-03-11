Огляд Фондового Ринку
також по доларовим бумагам дохідність значно вища ніж в інших брокерів
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:05
В Приват24 додали (або я не бачив раніше) нову фічу -
Огляд Фондового Ринку
також по доларовим бумагам дохідність значно вища ніж в інших брокерів
+50грн !
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