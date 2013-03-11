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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:05

В Приват24 додали (або я не бачив раніше) нову фічу -
Огляд Фондового Ринку

http://prntscr.com/swgb9h

також по доларовим бумагам дохідність значно вища ніж в інших брокерів
http://prntscr.com/swgcxt
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:50

Re: Рынок ОВГЗ

Цены на Украинские Еврооблигации существенно выросли на европейских рынках, а после предоставления транша МВФ цена продолжит расти.
Пока не поздно можно сделать покупку через Банк Восток:
- со сроком погашения 2024 г по ставке 5,25% в долларах США
- со сроком погашения 2026 г по ставке 5% в евро
- со сроком погашения 2028 г по ставке 5,5% в долларах США
Минимальный лот для покупки 20 000 долларов США

Квазисуверенные (облигации Укрэксимбанка)
- со сроком погашения 2029 г по ставке 8% в долларах США
По облигациям Укрэксимбанка минимальный лот 200 000 дол. США, номинальной стоимости в связи с невозможностью дробления.

Ставки у них до конца недели.
Чтобы купить по ссылке:
https://bankvostok.com.ua/private/servi ... nmentLoans
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:15

Re: Рынок ОВГЗ

  InvestorYS написав:Квазисуверенные (облигации Укрэксимбанка)

дозвольте пару запитань
це ОЗДП? чи корпоративні облігації
яке у них оподаткуавння
щодо внесення готівки - лише валюта, чи можна гривні
внесення через касу чи свіфтовка
чи є у вас інформація по комісіях банку Восток при роботі із ЦП у них
дякую наперед
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:00

Re: Рынок ОВГЗ

Налоги:
у корпоративных (или квазисуверенных) 18 НДФЛ + 1,5 ВЗ
у от ОЗДП нет налогов.

Все можно купить за гривну, а доход получать в валюте.
Я рекомендую напрямую оставить заявку у них на сайте -
Просто нажмите "Детальніше за посиланням"
https://bankvostok.com.ua/about/news/34 ... oobligacij
InvestorYS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:02

кому цікаво - вчора був внутрішній міт-ап від ICU

коротке саммарі панелі http://prntscr.com/symfoy
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:14

greenozon

У меня такой вопрос. Если я покупаю ОВГЗ через Приватбанк, я смогу этот счет в ценных бумагах перенести потом в другой банк? Т.е. как я понимаю не сам счет, а ценные бумаги? Как это работает?
George
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:17

Re: Рынок ОВГЗ

George написав:greenozon

У меня такой вопрос. Если я покупаю ОВГЗ через Приватбанк, я смогу этот счет в ценных бумагах перенести потом в другой банк? Т.е. как я понимаю не сам счет, а ценные бумаги? Как это работает?
Переносится не счет в ценных бумагах, а сами ценные бумаги, принцип такой же как перевод безналичных денег между счетами.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:27

George
в ПБ дороге обслуговування по ЦП
не раджу купувати там, якщо сума менша 1..2 М

колега вище все вірно сказав, дякую


PS Свіжий огляд по обслуговуванню і комісіях по ОВДП

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
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