Огляд Фондового Ринку
також по доларовим бумагам дохідність значно вища ніж в інших брокерів
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:05
В Приват24 додали (або я не бачив раніше) нову фічу -
Огляд Фондового Ринку
також по доларовим бумагам дохідність значно вища ніж в інших брокерів
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:50
Re: Рынок ОВГЗ
Цены на Украинские Еврооблигации существенно выросли на европейских рынках, а после предоставления транша МВФ цена продолжит расти.
Пока не поздно можно сделать покупку через Банк Восток:
- со сроком погашения 2024 г по ставке 5,25% в долларах США
- со сроком погашения 2026 г по ставке 5% в евро
- со сроком погашения 2028 г по ставке 5,5% в долларах США
Минимальный лот для покупки 20 000 долларов США
Квазисуверенные (облигации Укрэксимбанка)
- со сроком погашения 2029 г по ставке 8% в долларах США
По облигациям Укрэксимбанка минимальный лот 200 000 дол. США, номинальной стоимости в связи с невозможностью дробления.
Ставки у них до конца недели.
Чтобы купить по ссылке:
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:15
Re: Рынок ОВГЗ
дозвольте пару запитань
це ОЗДП? чи корпоративні облігації
яке у них оподаткуавння
щодо внесення готівки - лише валюта, чи можна гривні
внесення через касу чи свіфтовка
чи є у вас інформація по комісіях банку Восток при роботі із ЦП у них
дякую наперед
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:00
Re: Рынок ОВГЗ
Налоги:
у корпоративных (или квазисуверенных) 18 НДФЛ + 1,5 ВЗ
у от ОЗДП нет налогов.
Все можно купить за гривну, а доход получать в валюте.
Я рекомендую напрямую оставить заявку у них на сайте -
Просто нажмите "Детальніше за посиланням"
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:02
кому цікаво - вчора був внутрішній міт-ап від ICU
коротке саммарі панелі
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:14
greenozon
У меня такой вопрос. Если я покупаю ОВГЗ через Приватбанк, я смогу этот счет в ценных бумагах перенести потом в другой банк? Т.е. как я понимаю не сам счет, а ценные бумаги? Как это работает?
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:17
Re: Рынок ОВГЗ
Переносится не счет в ценных бумагах, а сами ценные бумаги, принцип такой же как перевод безналичных денег между счетами.
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:27
George
в ПБ дороге обслуговування по ЦП
не раджу купувати там, якщо сума менша 1..2 М
колега вище все вірно сказав, дякую
PS Свіжий огляд по обслуговуванню і комісіях по ОВДП
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