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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:02
Сильно впали ставки по дисконтним бумагам (очікувано після зниження облікової НБУ до 6%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 17 чер, 2020 22:08
Спасибо за ответ.
Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь.
Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока?
Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?
Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.
В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы?
Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет,
Додано: Сер 17 чер, 2020 22:20
Re: Рынок ОВГЗ
В privat24 нажмите на номер облигации и увидите календарь выплат
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