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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:02

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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:08

  vadymbanker написав:Вбейте в гугл данную бумагу и увидите ее номинальную доходность. Там же увидите график выплат купонов. Привату вы платите премию + нкд(накопленный купонный доход). Из-за премии привата доходность в круговую 3.50%, но минфин вам будет платить номинальную доходность.


Спасибо за ответ.
Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь.
Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока?
Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?

Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.

  vadymbanker написав:Для меня 3.5% мало, еще бы на первичном аукционе купить без нкд и премии ладно, но за $1028, нет спасибо.

В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы?
Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет, https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:20

Re: Рынок ОВГЗ

  George написав:график выплат не нашел

В Приват24 нажмите на номер облигации и увидите календарь выплат
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:24

  ramaz написав:
  George написав:график выплат не нашел

В Приват24 нажмите на номер облигации и увидите календарь выплат

Увидел, спасибо.
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:46

Re: Рынок ОВГЗ

George написав:
  vadymbanker написав:Вбейте в гугл данную бумагу и увидите ее номинальную доходность. Там же увидите график выплат купонов. Привату вы платите премию + нкд(накопленный купонный доход). Из-за премии привата доходность в круговую 3.50%, но минфин вам будет платить номинальную доходность.


Спасибо за ответ.
Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь.
Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока?
Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?

Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.

  vadymbanker написав:Для меня 3.5% мало, еще бы на первичном аукционе купить без нкд и премии ладно, но за $1028, нет спасибо.

В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы?
Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет, https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
16 декабря 2021 года вы получите $1000 за бумагу(номинальная стоимость) + последнюю купонную выплату, это в один день.
НО ПЛАТИТЕ ВЫ СЕЙЧАС ЗА ОДНУ БУМАГУ = $1028, а получаете за нее обратно $1000, $28 - часть нкд(вы правильно выше поняли), а вторя часть премия, приват у государства их купил на аукционе при !ПЕРВИЧНОМ! размещение с доходностью 4.02%, а продает вам с доходностью 3.50%, значит чтобы Привату получить свои 0.52% годовых дохода они добавили/накинули к стоимости бумаги некую сумму(премию), вот их их доход. $28; 1. где-то $16 нкд. 2. $8 премия, а именно пересчет с 4.02% до 3.50%.
Мне нравится покупать на аукционе облигации, в добавок при ПЕРВИЧНОМ размещение облигаций, значит премии вообще не будет(при неконкурентной заявке) и будет некое нкд, а может и без нкд. ЕВРО ОВГЗ купил 9 июня на аукционе(не первичное размещение), премия 0.02%(перерасчет с 2.22% до 2.20%) и нкд был всего за один месяц, каждая бумага была по €1002.с чем-то центов, это другое дело чем покупать по $1028.
Объяснил как мог!
vadymbanker
 
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