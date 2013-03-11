Додано: Сер 17 чер, 2020 23:46

George написав: vadymbanker написав: Вбейте в гугл данную бумагу и увидите ее номинальную доходность. Там же увидите график выплат купонов. Привату вы платите премию + нкд(накопленный купонный доход). Из-за премии привата доходность в круговую 3.50%, но минфин вам будет платить номинальную доходность.

Вбейте в гугл данную бумагу и увидите ее номинальную доходность. Там же увидите график выплат купонов. Привату вы платите премию + нкд(накопленный купонный доход). Из-за премии привата доходность в круговую 3.50%, но минфин вам будет платить номинальную доходность.



Спасибо за ответ.

Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь.

Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока?

Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?



Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.



vadymbanker написав: Для меня 3.5% мало, еще бы на первичном аукционе купить без нкд и премии ладно, но за $1028, нет спасибо.

Для меня 3.5% мало, еще бы на первичном аукционе купить без нкд и премии ладно, но за $1028, нет спасибо.

В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы?

Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет, https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv Спасибо за ответ.Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь.Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока?Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы?Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет,

16 декабря 2021 года вы получите $1000 за бумагу(номинальная стоимость) + последнюю купонную выплату, это в один день.НО ПЛАТИТЕ ВЫ СЕЙЧАС ЗА ОДНУ БУМАГУ = $1028, а получаете за нее обратно $1000, $28 - часть нкд(вы правильно выше поняли), а вторя часть премия, приват у государства их купил на аукционе при !ПЕРВИЧНОМ! размещение с доходностью 4.02%, а продает вам с доходностью 3.50%, значит чтобы Привату получить свои 0.52% годовых дохода они добавили/накинули к стоимости бумаги некую сумму(премию), вот их их доход. $28; 1. где-то $16 нкд. 2. $8 премия, а именно пересчет с 4.02% до 3.50%.Мне нравится покупать на аукционе облигации, в добавок при ПЕРВИЧНОМ размещение облигаций, значит премии вообще не будет(при неконкурентной заявке) и будет некое нкд, а может и без нкд. ЕВРО ОВГЗ купил 9 июня на аукционе(не первичное размещение), премия 0.02%(перерасчет с 2.22% до 2.20%) и нкд был всего за один месяц, каждая бумага была по €1002.с чем-то центов, это другое дело чем покупать по $1028.Объяснил как мог!