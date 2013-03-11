vadymbanker написав:Вбейте в гугл данную бумагу и увидите ее номинальную доходность. Там же увидите график выплат купонов. Привату вы платите премию + нкд(накопленный купонный доход). Из-за премии привата доходность в круговую 3.50%, но минфин вам будет платить номинальную доходность.
Спасибо за ответ. Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь. Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока? Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?
Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.
vadymbanker написав:Для меня 3.5% мало, еще бы на первичном аукционе купить без нкд и премии ладно, но за $1028, нет спасибо.
В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы? Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет, https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
vadymbanker написав:Вбейте в гугл данную бумагу и увидите ее номинальную доходность. Там же увидите график выплат купонов. Привату вы платите премию + нкд(накопленный купонный доход). Из-за премии привата доходность в круговую 3.50%, но минфин вам будет платить номинальную доходность.
Спасибо за ответ. Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь. Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока? Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?
Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.
vadymbanker написав:Для меня 3.5% мало, еще бы на первичном аукционе купить без нкд и премии ладно, но за $1028, нет спасибо.
В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы? Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет, https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
16 декабря 2021 года вы получите $1000 за бумагу(номинальная стоимость) + последнюю купонную выплату, это в один день. НО ПЛАТИТЕ ВЫ СЕЙЧАС ЗА ОДНУ БУМАГУ = $1028, а получаете за нее обратно $1000, $28 - часть нкд(вы правильно выше поняли), а вторя часть премия, приват у государства их купил на аукционе при !ПЕРВИЧНОМ! размещение с доходностью 4.02%, а продает вам с доходностью 3.50%, значит чтобы Привату получить свои 0.52% годовых дохода они добавили/накинули к стоимости бумаги некую сумму(премию), вот их их доход. $28; 1. где-то $16 нкд. 2. $8 премия, а именно пересчет с 4.02% до 3.50%. Мне нравится покупать на аукционе облигации, в добавок при ПЕРВИЧНОМ размещение облигаций, значит премии вообще не будет(при неконкурентной заявке) и будет некое нкд, а может и без нкд. ЕВРО ОВГЗ купил 9 июня на аукционе(не первичное размещение), премия 0.02%(перерасчет с 2.22% до 2.20%) и нкд был всего за один месяц, каждая бумага была по €1002.с чем-то центов, это другое дело чем покупать по $1028. Объяснил как мог!
vadymbanker написав:Вбейте в гугл данную бумагу и увидите ее номинальную доходность. Там же увидите график выплат купонов. Привату вы платите премию + нкд(накопленный купонный доход). Из-за премии привата доходность в круговую 3.50%, но минфин вам будет платить номинальную доходность.
Спасибо за ответ. Но у меня опять таки есть вопросы, буду признателен за помощь. Это бумагу (UA4000205736) через гугл искал, номинальная доходность 4.02, график выплат не нашел. Она может гаситься полностью в конце срока? Что такое накопленный купонный доход, как я понял, это сумма процентов, которая накопилась к текущему моменту. А что такое премия привата (т.е. когда цена облигации выше минимальной)?
Как я понял, размещение было 12.11.2019 под 4.02%. Погашение будет 16.12.2021, т.е. еще, грубо говоря, через полтора года. С учетом текущей цены 1028$ к моменту погашения владельцы бумаг к моменту погашения получают примерно 1080$. Т.е. это примерно 3.5% годовых.
vadymbanker написав:Для меня 3.5% мало, еще бы на первичном аукционе купить без нкд и премии ладно, но за $1028, нет спасибо.
В чем преимущества первичного аукциона, через кого Вы покупаете или покупали бы? Меня интересуют валютные ОВГЗ. Сейчас пока в календаре аукционов валютных ОВГЗ нет, https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
16 декабря 2021 года вы получите $1000 за бумагу(номинальная стоимость) + последнюю купонную выплату, это в один день. НО ПЛАТИТЕ ВЫ СЕЙЧАС ЗА ОДНУ БУМАГУ = $1028, а получаете за нее обратно $1000, $28 - часть нкд(вы правильно выше поняли), а вторя часть премия, приват у государства их купил на аукционе при !ПЕРВИЧНОМ! размещение с доходностью 4.02%, а продает вам с доходностью 3.50%, значит чтобы Привату получить свои 0.52% годовых дохода они добавили/накинули к стоимости бумаги некую сумму(премию), вот их их доход. $28; 1. где-то $16 нкд. 2. $8 премия, а именно пересчет с 4.02% до 3.50%. Мне нравится покупать на аукционе облигации, в добавок при ПЕРВИЧНОМ размещение облигаций, значит премии вообще не будет(при неконкурентной заявке) и будет некое нкд, а может и без нкд. ЕВРО ОВГЗ купил 9 июня на аукционе(не первичное размещение), премия 0.02%(перерасчет с 2.22% до 2.20%) и нкд был всего за один месяц, каждая бумага была по €1002.с чем-то центов, это другое дело чем покупать по $1028. Объяснил как мог!
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