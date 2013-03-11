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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:58

03.07.2020. Сбондс-Украина: Долговой рынок Украины (июнь 2020 г.)
Cbonds_Bulletin_202006_UA.pdf (1679 Kb)
http://ua.cbonds.info/comments/download/227821

Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за июнь 2020 г.

В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:55

Опыт вложения в гривневые ОВГЗ: минус 15% годовых

Поделюсь опытом с теми, кто еще (вдруг есть такие) смотрит на гривневые ОВГЗ.

24 декабря прошлого года была моя последняя закупка ОВГЗ.
Купил на полмиллиона грн.
Завтра будет погашение (UA4000171094).
Время подводить итоги и делать уроки на будущее.

Доходность денежного потока (если считать по XIRR в Excel):
1) в гривневом выражении: 12.5% годовых
2) в долларовом эквиваленте: минус 14.6% годовых (пересчет по курсу НБУ, предположим курс 27 на завтра)

Думай(те)...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:49

Re: Рынок ОВГЗ

А мы все и думаем, большие капиталы хранят только в долл/евро, я накупил овгз долл/евро, в гривне никогда не покупал. Есть депозит ₴ чтоб % немного капали для повседневных покупок, а так всё.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:19

  once_upon_a_time написав:Поделюсь опытом с теми, кто еще (вдруг есть такие) смотрит на гривневые ОВГЗ.

24 декабря прошлого года была моя последняя закупка ОВГЗ.
Купил на полмиллиона грн.
Завтра будет погашение (UA4000171094).
Время подводить итоги и делать уроки на будущее.

Доходность денежного потока (если считать по XIRR в Excel):
1) в гривневом выражении: 12.5% годовых
2) в долларовом эквиваленте: минус 14.6% годовых (пересчет по курсу НБУ, предположим курс 27 на завтра)

Думай(те)...


у меня в овгз 12% в долларовом эквиваленте
наверное плохо быть глупым :lol:
TRW00
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:03

  once_upon_a_time написав:Поделюсь опытом с теми, кто еще (вдруг есть такие) смотрит на гривневые ОВГЗ.

24 декабря прошлого года была моя последняя закупка ОВГЗ.
Купил на полмиллиона грн.
Завтра будет погашение (UA4000171094).
Время подводить итоги и делать уроки на будущее.

Доходность денежного потока (если считать по XIRR в Excel):
1) в гривневом выражении: 12.5% годовых
2) в долларовом эквиваленте: минус 14.6% годовых (пересчет по курсу НБУ, предположим курс 27 на завтра)

Думай(те)...


я создал игру на спекуляциях валют и может быть акций (если такие будут), получилось 14%-20% годовых до востребования.

viewtopic.php?p=5006958#p5006958
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:51

Re: Рынок ОВГЗ

Коллеги, объясните новичку. Что за декларацию нужно подавать в налоговую по месту регистрации. Если я прописан в селухе, а живу в Киеве. Нужно ехать обратно в селуху и там в налоговую подавать декларацию (или они эту верификацию сами могут проверить)? Думаю над покупкой гривневых ОВГЗ в ICU на 100к
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:31

alex2013a90
https://cabinet.sfs.gov.ua/
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