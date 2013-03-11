Додано: Пон 13 лип, 2020 20:51

Коллеги, объясните новичку. Что за декларацию нужно подавать в налоговую по месту регистрации. Если я прописан в селухе, а живу в Киеве. Нужно ехать обратно в селуху и там в налоговую подавать декларацию (или они эту верификацию сами могут проверить)? Думаю над покупкой гривневых ОВГЗ в ICU на 100к

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