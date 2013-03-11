Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за июнь 2020 г.
В нем вы найдете: - основные новости долгового рынка Украины; - ключевые рыночные индикаторы; - кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций; - результаты размещения ОВГЗ; - планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
Поделюсь опытом с теми, кто еще (вдруг есть такие) смотрит на гривневые ОВГЗ.
24 декабря прошлого года была моя последняя закупка ОВГЗ. Купил на полмиллиона грн. Завтра будет погашение (UA4000171094). Время подводить итоги и делать уроки на будущее.
Доходность денежного потока (если считать по XIRR в Excel): 1) в гривневом выражении: 12.5% годовых 2) в долларовом эквиваленте: минус 14.6% годовых (пересчет по курсу НБУ, предположим курс 27 на завтра)
once_upon_a_time написав:Поделюсь опытом с теми, кто еще (вдруг есть такие) смотрит на гривневые ОВГЗ.
24 декабря прошлого года была моя последняя закупка ОВГЗ. Купил на полмиллиона грн. Завтра будет погашение (UA4000171094). Время подводить итоги и делать уроки на будущее.
Доходность денежного потока (если считать по XIRR в Excel): 1) в гривневом выражении: 12.5% годовых 2) в долларовом эквиваленте: минус 14.6% годовых (пересчет по курсу НБУ, предположим курс 27 на завтра)
Думай(те)...
у меня в овгз 12% в долларовом эквиваленте наверное плохо быть глупым
once_upon_a_time написав:Поделюсь опытом с теми, кто еще (вдруг есть такие) смотрит на гривневые ОВГЗ.
24 декабря прошлого года была моя последняя закупка ОВГЗ. Купил на полмиллиона грн. Завтра будет погашение (UA4000171094). Время подводить итоги и делать уроки на будущее.
Доходность денежного потока (если считать по XIRR в Excel): 1) в гривневом выражении: 12.5% годовых 2) в долларовом эквиваленте: минус 14.6% годовых (пересчет по курсу НБУ, предположим курс 27 на завтра)
Думай(те)...
я создал игру на спекуляциях валют и может быть акций (если такие будут), получилось 14%-20% годовых до востребования.
Коллеги, объясните новичку. Что за декларацию нужно подавать в налоговую по месту регистрации. Если я прописан в селухе, а живу в Киеве. Нужно ехать обратно в селуху и там в налоговую подавать декларацию (или они эту верификацию сами могут проверить)? Думаю над покупкой гривневых ОВГЗ в ICU на 100к
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