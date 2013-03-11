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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:47

la9
а что мне там подтверждать, зарплата белая, падает на карточку. Выписку могу дать с з.п карточки или выписку с интернет банкинга по депозитам выгрузить в pdf или ексель. Оно уже подтверждено по умолчанию :)
Привата у меня нет и не планирую в будущем
В общем я понял. рынок ОВГЗ пока для меня закрыт т.к. никто не будет ехать по месту прописки и стоять там пару дней в очереди чтобы какие-то бумажки носить
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:09

alex2013a90 с таким подходом да, рынок ОВГЗ для Вас закрыт. Под лежачий камень... "В налоговой все данные есть, пусть там ищут сами. зарплата и доходы по депозитам туда идут" - это вы серьезно? "Оно уже подтверждено по умолчанию" - это тоже такое себе утверждение. Тем более что сначала брокер запросит у вас происхождение средств, и вам потребуется выгрузка данных из кабинета платника податкiв.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:05

Re: Рынок ОВГЗ

  DmitryZP написав:и вам потребуется выгрузка данных из кабинета платника податкiв.


а щоб зайти в кабінет платника податків треба ЕЦП,
вертаємось до ПБ! :)
де ЕЦП можна на халяву зробити за 1 хв
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:31

Класна фішка - огляд фондових ринків в ПБ

1) ПФТС
http://prntscr.com/tjsc4h

2) Перспектива
http://prntscr.com/tjscl4
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:01

  greenozon написав:Класна фішка - огляд фондових ринків в ПБ

1) ПФТС
http://prntscr.com/tjsc4h

2) Перспектива
http://prntscr.com/tjscl4


А почему, интересно, такая разница в котировках на одну и ту же бумагу на разных биржах? Допустим, с погашением 2 июня следующего года - разница в два процентных пункта между биржами...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:11

Вопрос знатокам по котировкам

Контекст:
У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021.
Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid).
Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%.
В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask).
А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).

Теперь, собственно, вопрос знатокам:
А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask?
Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)?
Или я чего-то не понимаю?

Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.

Буду благодарен, если кто просветит несведущего.
once_upon_a_time
 
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