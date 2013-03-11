la9 а что мне там подтверждать, зарплата белая, падает на карточку. Выписку могу дать с з.п карточки или выписку с интернет банкинга по депозитам выгрузить в pdf или ексель. Оно уже подтверждено по умолчанию Привата у меня нет и не планирую в будущем В общем я понял. рынок ОВГЗ пока для меня закрыт т.к. никто не будет ехать по месту прописки и стоять там пару дней в очереди чтобы какие-то бумажки носить
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alex2013a90 с таким подходом да, рынок ОВГЗ для Вас закрыт. Под лежачий камень... "В налоговой все данные есть, пусть там ищут сами. зарплата и доходы по депозитам туда идут" - это вы серьезно? "Оно уже подтверждено по умолчанию" - это тоже такое себе утверждение. Тем более что сначала брокер запросит у вас происхождение средств, и вам потребуется выгрузка данных из кабинета платника податкiв.
Контекст: У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021. Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid). Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%. В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask). А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).
Теперь, собственно, вопрос знатокам: А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask? Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)? Или я чего-то не понимаю?
Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.