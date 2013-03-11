la9 а что мне там подтверждать, зарплата белая, падает на карточку. Выписку могу дать с з.п карточки или выписку с интернет банкинга по депозитам выгрузить в pdf или ексель. Оно уже подтверждено по умолчанию Привата у меня нет и не планирую в будущем В общем я понял. рынок ОВГЗ пока для меня закрыт т.к. никто не будет ехать по месту прописки и стоять там пару дней в очереди чтобы какие-то бумажки носить
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alex2013a90 с таким подходом да, рынок ОВГЗ для Вас закрыт. Под лежачий камень... "В налоговой все данные есть, пусть там ищут сами. зарплата и доходы по депозитам туда идут" - это вы серьезно? "Оно уже подтверждено по умолчанию" - это тоже такое себе утверждение. Тем более что сначала брокер запросит у вас происхождение средств, и вам потребуется выгрузка данных из кабинета платника податкiв.
Контекст: У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021. Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid). Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%. В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask). А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).
Теперь, собственно, вопрос знатокам: А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask? Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)? Или я чего-то не понимаю?
Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.
once_upon_a_time написав:Контекст: У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021. Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid). Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%. В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask). А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).
Теперь, собственно, вопрос знатокам: А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask? Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)? Или я чего-то не понимаю?
Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.
Буду благодарен, если кто просветит несведущего.
Я так же задаюсь вопросом ценообразования. Как я себе понимаю, то цена аск, это кто то выставил заявку что готов продать по такой цене, но это еще не означает что есть люди, которые по такой цене готовы купить, и Ваша заявка будет там стоять без дела довольно долго, пока не найдется покупатель. По этому ориентироваться на аск что бы продать бумаги тут и сейчас не стоит, а на перспективу может кто и заберет когда то. Брокер вам выставит заявку какую скажите, просто она не исполнится, по этому вам и не предлагают такой вариант
UX-2019 написав:Брокер вам выставит заявку какую скажите, просто она не исполнится, по этому вам и не предлагают такой вариант
цікаво яку платню бере біржа якщо 1) заявка висить день і продається 2) висить більше дня
Об этом никогда не думал, но логика микро опыта интернет-торговли говорит что не берет. По безадресным заявкам есть стакан, куда скидывают заявки все кому не лень и там идут торги, в конце дня стакан сбрасывается, а на след день открывается по новой и заявку нужно дублировать (скорее всего кроме отдельных видов заявок). А может просто от терминала зависит перенос заявки. Биржа берет деньги за другое, и с брокеров, соответственно эта часть расходов уже отражена в тарифах для клиента. Вот например тарифы ПФТС, там для тех кто продает ЦБ нет затрат. https://pfts.ua/images/PFTS_Tariff_010220.pdf
Всем привет! Продублирую свой пост и здесь. Хотел бы оставить отзыв о финмониторинге Альфа банка. 10 дней назад погасили мне ОВГЗ в дол. Я дал распорягу вывести их на счет в Альфа банке. В прошлую среду они были уже в Альфе, только не у меня на счету. Позвонил мне менеджер банка и сказал, что финмониторинг требует три документа: 1) подтверждение, что я покупал ОВГЗ 2) подтверждение, что я владел ими за день до погашения 3) подтверждение моих доходов
Я в ответ предоставил все бумаги, и конкретно по пункту 3 предоставил годовые отчеты за последние 3 года о доходах, подготовленные в электронном кабинете налоговой (cabinet.tax.gov.ua). Там размер доходов где-то в 3 раза больше суммы погашения. Отмечу, что перед выводом средств, торговец ценных бумаг тоже запросил доказательства доходов, и им хватило отчетов из tax.gov.ua. В ответ я получил письмо, что финмониторинг не может проверифицировать эти отчеты (а должны ли? зачем существуют ЭЦП, этот кабинет?), и попросили меня предоставить декларации. Я немножко офонарел от такого пристального внимания ко мне. Особенно умиляет это на фоне того, что в 2017 году мои доходы заходили именно в Альфу, плюс были всякие выплаты по дивидендам, суду с Укрнефтью, ФГВФЛ и прочие проценты по депозитам. Короче, Альфа банк сам мог бы подтвердить мои доходы на сумму покупки ОВГЗ, если бы захотел. Меня, конечно, это просто подорвало, когда платишь налоги со своих доходов, а к тебе еще цепляются. При том, что тот же глава НБУ живет в чужом доме, пользуется чужим авто безвозмездно и т.п. делают там займы друг другу, проигрывают в карты, а докапываются к маленькому украинцу, у которого не проблема подтвердить доходы.
Написал я гневное письмо, что у них есть все данные по моим доходам, чтобы самостоятельно подтвердить их. И на всякий случай еще сбросил выписку со счета другого банка, куда заходили мои остальные доходы за 2018 и 2019. И сказал, что если этого мало, то пойду с жалобой в НБУ.
Возможно, этого хватило, возможно, мой менеджер поборолся за меня с финмониторингом, но деньги у меня появились на счете. С припиской, что в след раз мне прийдется выполнить все их требования.