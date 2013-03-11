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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:24

  San написав:Я в ответ предоставил все бумаги, и конкретно по пункту 3 предоставил годовые отчеты за последние 3 года о доходах, подготовленные в электронном кабинете налоговой (cabinet.tax.gov.ua). Там размер доходов где-то в 3 раза больше суммы погашения. Отмечу, что перед выводом средств, торговец ценных бумаг тоже запросил доказательства доходов, и им хватило отчетов из tax.gov.ua.

Уточніть, які саме Ви надавали звіти з кабінету: ті, які самі заповнюєте і підписуєте своїм ЕЦП чи ту довідку про суму/джерела виплачених доходів (F1401802), що податкова формує на запит? У першому випадку документ нічого не підтверджує, бо хоч він і підписаний вами, але абсолютно нічого не свідчить про те, що він був коли-небудь надісланий до податкової, тобто вписати туди можна що завгодно. Довідку про доходи податкова ЕЦП не підписує, тому доказом вона теж бути не може (треба брати паперову).

P.S. пост не на захист москальского банку, а з метою прояснення ситуації.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:04

klug
именно
довідку про суму/джерела виплачених доходів (F1401802), що податкова формує на запит

так я подаю ее в финмониторинг. И за подделку\подлог документов отвечать уже мне. Их задача - попросить клиента объяснить происхождение средств, а не выполнить функции налоговой, полиции и суда.
если упороться, то и
(треба брати паперову)

бумажную можно подсунуть левую, и не факт, что финмониторинг их проверяет. Им просто нужно бумагами обложиться.
Уже откровенно надоела система с мокрыми печатами, копиями всего и вся.
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San
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