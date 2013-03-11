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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:24

  San написав:Я в ответ предоставил все бумаги, и конкретно по пункту 3 предоставил годовые отчеты за последние 3 года о доходах, подготовленные в электронном кабинете налоговой (cabinet.tax.gov.ua). Там размер доходов где-то в 3 раза больше суммы погашения. Отмечу, что перед выводом средств, торговец ценных бумаг тоже запросил доказательства доходов, и им хватило отчетов из tax.gov.ua.

Уточніть, які саме Ви надавали звіти з кабінету: ті, які самі заповнюєте і підписуєте своїм ЕЦП чи ту довідку про суму/джерела виплачених доходів (F1401802), що податкова формує на запит? У першому випадку документ нічого не підтверджує, бо хоч він і підписаний вами, але абсолютно нічого не свідчить про те, що він був коли-небудь надісланий до податкової, тобто вписати туди можна що завгодно. Довідку про доходи податкова ЕЦП не підписує, тому доказом вона теж бути не може (треба брати паперову).

P.S. пост не на захист москальского банку, а з метою прояснення ситуації.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:04

klug
именно
довідку про суму/джерела виплачених доходів (F1401802), що податкова формує на запит

так я подаю ее в финмониторинг. И за подделку\подлог документов отвечать уже мне. Их задача - попросить клиента объяснить происхождение средств, а не выполнить функции налоговой, полиции и суда.
если упороться, то и
(треба брати паперову)

бумажную можно подсунуть левую, и не факт, что финмониторинг их проверяет. Им просто нужно бумагами обложиться.
Уже откровенно надоела система с мокрыми печатами, копиями всего и вся.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:45

Вывод средств от ОВГЗ на Альфу

Да, подтверждаю, у Альфы по-прежнему все грустно с большими суммами.

Давеча выводил на них полмиллиона с погашения.
Деньги упали на карточный счет в конце того же дня, когда было погашение.
На следующий день позвонила менеджер и попросила обычную кучу документов.
Подал им:
- декларацию о доходах за прошлый год (из электронного кабинета с квитанцией №2),
- заявки на покупку бумаг,
- квитанции о переводе денег на покупку (это меня впечатлило - а если бы я счета те позакрывал к этому времени или не вел свою бухгалтерию???),
- договор с брокером.

Средства были сразу по зачислению доступны для конвертации, но снять или вывести, наверное, не дали бы (но не пробовал).
Думал финмон дней 5 рабочих.
Ответ при этом они не присылают - нужно вместо этого самому через менеджера спрашивать, шо они себе там чухают.
Ответили так барственно - ладно, мол, можешь своими деньгами пользоваться, если нужны будут от тебя еще подтверждающие документы - мы сообщим.

По поводу "мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус".
Вывожу таки через Альфу, т.к. лучших условий для зачисления денег (бесплатно), конвертации (хорошие курсы в приложении) и обналичивания (любая сумма 2 раза в месяц по каждой карте бесплатно) не нашел.
Знаю еще Прокредит, но там не любят ни брокеров, ни наличные операции.
Так шо смирился с бюрократией Альфы - альтернативы не вижу.

Если кто знает лучшие условия по банкам (чтобы вывести туда гривню и превратить в наличный доллар или SWIFT) - буду благодарен за подсказку.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:01

  DmitryZP написав:alex2013a90 с таким подходом да, рынок ОВГЗ для Вас закрыт. Под лежачий камень... "В налоговой все данные есть, пусть там ищут сами. зарплата и доходы по депозитам туда идут" - это вы серьезно? "Оно уже подтверждено по умолчанию" - это тоже такое себе утверждение. Тем более что сначала брокер запросит у вас происхождение средств, и вам потребуется выгрузка данных из кабинета платника податкiв.

Звонил в фридом финанс. сказали там что никаких справок с налоговой не нужно до 400000 грн. Что-то запутался я, так нужна ли эта справка с налоговой или нет для покупки ОВГЗ?
+ на их сайте написано:
Согласно п. 179.1 ст. 179 НКУ владелец ценных бумаг обязан ежегодно подавать налоговую декларацию с указанием полученного дохода от операций с ОВГЗ.
Т.е. нужно ходить в налоговую раз в году и подавать декларацию?
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:44

  once_upon_a_time написав:Да, подтверждаю, у Альфы по-прежнему все грустно с большими суммами.

Давеча выводил на них полмиллиона с погашения.
Деньги упали на карточный счет в конце того же дня, когда было погашение.
На следующий день позвонила менеджер и попросила обычную кучу документов.
Подал им:
- декларацию о доходах за прошлый год (из электронного кабинета с квитанцией №2),
- заявки на покупку бумаг,
- квитанции о переводе денег на покупку (это меня впечатлило - а если бы я счета те позакрывал к этому времени или не вел свою бухгалтерию???),
- договор с брокером.

Средства были сразу по зачислению доступны для конвертации, но снять или вывести, наверное, не дали бы (но не пробовал).
Думал финмон дней 5 рабочих.
Ответ при этом они не присылают - нужно вместо этого самому через менеджера спрашивать, шо они себе там чухают.
Ответили так барственно - ладно, мол, можешь своими деньгами пользоваться, если нужны будут от тебя еще подтверждающие документы - мы сообщим.

По поводу "мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус".
Вывожу таки через Альфу, т.к. лучших условий для зачисления денег (бесплатно), конвертации (хорошие курсы в приложении) и обналичивания (любая сумма 2 раза в месяц по каждой карте бесплатно) не нашел.
Знаю еще Прокредит, но там не любят ни брокеров, ни наличные операции.
Так шо смирился с бюрократией Альфы - альтернативы не вижу.

Если кто знает лучшие условия по банкам (чтобы вывести туда гривню и превратить в наличный доллар или SWIFT) - буду благодарен за подсказку.


А-Банк спробуйте.
vasyas
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:00

  alex2013a90 написав:
  DmitryZP написав:alex2013a90 с таким подходом да, рынок ОВГЗ для Вас закрыт. Под лежачий камень... "В налоговой все данные есть, пусть там ищут сами. зарплата и доходы по депозитам туда идут" - это вы серьезно? "Оно уже подтверждено по умолчанию" - это тоже такое себе утверждение. Тем более что сначала брокер запросит у вас происхождение средств, и вам потребуется выгрузка данных из кабинета платника податкiв.

Звонил в фридом финанс. сказали там что никаких справок с налоговой не нужно до 400000 грн. Что-то запутался я, так нужна ли эта справка с налоговой или нет для покупки ОВГЗ?

Тут такая хитрая штука.
Законодательство в плане финмониторинга у нас прописано так, что допускает различные толкования.
А посему финмониторинг каждой компании устанавливает свои собственные правила, сообразно степени своей боязни санкций со стороны надзирающих органов. Если сказали - не надо, значит именно им - не надо. Но это не значит, что другая компания (или даже другой сотрудник) в идентичных условиях поступит аналогично.
once_upon_a_time
 
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