Додано: Сер 22 лип, 2020 10:45

Да, подтверждаю, у Альфы по-прежнему все грустно с большими суммами.



Давеча выводил на них полмиллиона с погашения.

Деньги упали на карточный счет в конце того же дня, когда было погашение.

На следующий день позвонила менеджер и попросила обычную кучу документов.

Подал им:

- декларацию о доходах за прошлый год (из электронного кабинета с квитанцией №2),

- заявки на покупку бумаг,

- квитанции о переводе денег на покупку (это меня впечатлило - а если бы я счета те позакрывал к этому времени или не вел свою бухгалтерию???),

- договор с брокером.



Средства были сразу по зачислению доступны для конвертации, но снять или вывести, наверное, не дали бы (но не пробовал).

Думал финмон дней 5 рабочих.

Ответ при этом они не присылают - нужно вместо этого самому через менеджера спрашивать, шо они себе там чухают.

Ответили так барственно - ладно, мол, можешь своими деньгами пользоваться, если нужны будут от тебя еще подтверждающие документы - мы сообщим.



По поводу "мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус".

Вывожу таки через Альфу, т.к. лучших условий для зачисления денег (бесплатно), конвертации (хорошие курсы в приложении) и обналичивания (любая сумма 2 раза в месяц по каждой карте бесплатно) не нашел.

Знаю еще Прокредит, но там не любят ни брокеров, ни наличные операции.

Так шо смирился с бюрократией Альфы - альтернативы не вижу.



Если кто знает лучшие условия по банкам (чтобы вывести туда гривню и превратить в наличный доллар или SWIFT) - буду благодарен за подсказку.