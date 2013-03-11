once_upon_a_time написав:А почему, интересно, такая разница в котировках на одну и ту же бумагу на разных биржах? Допустим, с погашением 2 июня следующего года - разница в два процентных пункта между биржами...
Просто так захотелось продавцу. Вы вольны покупать там, где захотите.
Но из опыта у многих брокеров есть доступ на ПФТС и на УБ.
На Перспективе многие брокеры не торгуют, в основном только некоторые банки.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
once_upon_a_time написав:Контекст: У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021. Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid). Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%. В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask). А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).
Теперь, собственно, вопрос знатокам: А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask? Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)? Или я чего-то не понимаю?
Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.
Буду благодарен, если кто просветит несведущего.
Вы всё можете.
Видите котировку на бирже? Цена (доходность) вас устраивает? Просите своего брокера провести сделку по указанным ценам. Это возможно.
Если вы хотите поучаствовать в аукционе Минфина по приобретению ОВГЗ на первичном рынке, то это тоже можно сделать через своего брокера.
Сейчас правда смотрю народ гребёт евробонды с погашением в 2024 году по 5% годовых. Покупают за гривну, погашение в долларах. Можно и продать (за гривну) не дожидаясь погашения. Брокер обычно добавляет 20 коп к текущему межбанку при расчёте цены в гривнах.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.