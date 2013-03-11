Контекст:У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021.Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid).Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%.В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask).А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).Теперь, собственно, вопрос знатокам:А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask?Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)?Или я чего-то не понимаю?Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.Буду благодарен, если кто просветит несведущего.