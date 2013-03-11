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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:55

  greenozon написав:Класна фішка - огляд фондових ринків в ПБ

1) ПФТС
http://prntscr.com/tjsc4h

2) Перспектива
http://prntscr.com/tjscl4


Вот, прямо на сайте ПФТС есть все котировки по ОВГЗ.
https://pfts.ua/tabdata/bs/eqnn-quotes.html

На Перспективе многие брокеры мало торгуют (в основном банки всякие типа ПУМБа).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:58

  once_upon_a_time написав:А почему, интересно, такая разница в котировках на одну и ту же бумагу на разных биржах? Допустим, с погашением 2 июня следующего года - разница в два процентных пункта между биржами...

Просто так захотелось продавцу. Вы вольны покупать там, где захотите.

Но из опыта у многих брокеров есть доступ на ПФТС и на УБ.

На Перспективе многие брокеры не торгуют, в основном только некоторые банки.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:10

  once_upon_a_time написав:Контекст:
У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021.
Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid).
Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%.
В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask).
А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).

Теперь, собственно, вопрос знатокам:
А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask?
Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)?
Или я чего-то не понимаю?

Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.

Буду благодарен, если кто просветит несведущего.

Вы всё можете.

Видите котировку на бирже? Цена (доходность) вас устраивает? Просите своего брокера провести сделку по указанным ценам. Это возможно.

Если вы хотите поучаствовать в аукционе Минфина по приобретению ОВГЗ на первичном рынке, то это тоже можно сделать через своего брокера.

Сейчас правда смотрю народ гребёт евробонды с погашением в 2024 году по 5% годовых. Покупают за гривну, погашение в долларах. Можно и продать (за гривну) не дожидаясь погашения. Брокер обычно добавляет 20 коп к текущему межбанку при расчёте цены в гривнах.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:18

  greenozon написав:цікаво яку платню бере біржа
якщо
1) заявка висить день і продається
2) висить більше дня

Что берёт биржа с брокера я не знаю, но мой брокер выставляет мне процент от суммы сделки. Заявки можно выставлять и держать в рынке сколько хочешь -- это бесплатно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:18

  greenozon написав:
  UX-2019 написав:Брокер вам выставит заявку какую скажите, просто она не исполнится, по этому вам и не предлагают такой вариант

цікаво яку платню бере біржа
якщо
1) заявка висить день і продається
2) висить більше дня


Тарифы PFTS:
https://pfts.ua/images/PFTS_Tariff_010220.pdf
accord_trading_ltd
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