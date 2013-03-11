once_upon_a_time написав:А почему, интересно, такая разница в котировках на одну и ту же бумагу на разных биржах? Допустим, с погашением 2 июня следующего года - разница в два процентных пункта между биржами...
Просто так захотелось продавцу. Вы вольны покупать там, где захотите.
Но из опыта у многих брокеров есть доступ на ПФТС и на УБ.
На Перспективе многие брокеры не торгуют, в основном только некоторые банки.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
once_upon_a_time написав:Контекст: У меня есть гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2021. Судя по ПФТС, подобные там выкупаются с доходностью 13.2% (bid). Когда я спросил брокера, почём могу продать свои бумаги, мне ответили 12.5%. В то же время на ПФТС продаются такие бумаги с доходностью 10.75% (ask). А Минфин вообще продает ниже 9% (завтра будут).
Теперь, собственно, вопрос знатокам: А почему я не могу продать на той же ПФТС через своего брокера с доходностью 10.75%, на уровне ask? Из-за того, что небольшой пакет (около 5 млн)? Или я чего-то не понимаю?
Для меня, как человека, далёкого от биржевых тонкостей и хитростей, просто странно, что у Минфина покупают такие бумаги с доходностью 9% даже на мизерные суммы в несколько млн грн (как было на прошлой неделе), а у меня вроде как не могут даже под 11%.
Буду благодарен, если кто просветит несведущего.
Вы всё можете.
Видите котировку на бирже? Цена (доходность) вас устраивает? Просите своего брокера провести сделку по указанным ценам. Это возможно.
Если вы хотите поучаствовать в аукционе Минфина по приобретению ОВГЗ на первичном рынке, то это тоже можно сделать через своего брокера.
Сейчас правда смотрю народ гребёт евробонды с погашением в 2024 году по 5% годовых. Покупают за гривну, погашение в долларах. Можно и продать (за гривну) не дожидаясь погашения. Брокер обычно добавляет 20 коп к текущему межбанку при расчёте цены в гривнах.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Уфф, всё, я отмучился. Вышел из последних гривневых ОВГЗ в долларовый кэш. Можно спать спокойно.
Итоговая доходность (CAGR/XIRR) за полтора года (тестовые вложения были летом 2018, основные - весной 2019): - в гривне: 21.33% - в долларе: 19.13% Комиссии лень было добавлять в формулу, ну можно еще процент отнять на туда-сюда - в Универе и ИСУ они минимальные.
Выводы: Получил такую доходность я, скорее, благодаря везению, нежели тому, что разбираюсь в инвестициях. На будущее такое повторять не планирую и никому не рекомендую.
Почему получилась такая доходность: - из доллара в ОВГЗ я выходил, когда доходность по ОВГЗ была выше 18% (сейчас же продал по 12.5%) - доллар тогда я продал по 27.6, откупил же сейчас назад по 27.75
Какие сделаны были ошибки: - пустил деньги на спекуляции вместо инвестиций (бумаги Украины не зря имеют бросовые рейтинги) - вложил деньги в национальной валюте (которая в среднем девальвирует на 8-10% в год с момента создания, причем не плавно, а внезапно, на десятки процентов за раз) - вложил практически всё, не диверсифицировался (то, что у нас не реализовался турецкий или ливанский сценарий - спасибо только тому, что американцы не хотят скатывания Украины к failed state и поддерживают, как могут, ибо им нужно пушечное мясо в прокси-войне с Россией) - купил инструмент не потому, что его понимал, а по стадному инстинкту (увидел рост доли нерезидентов - с трезубами или нет, неважно)
Вывод на будущее - не делать так больше никогда
Даже если в первый поход в казино случилось выиграть, идти туда второй раз или планировать это как регулярный источник дохода - опасно для финансового здоровья (как рассказывал один популярный видеоблоггер, лечится игромания долго и трудно).
once_upon_a_time написав:Уфф, всё, я отмучился. Вышел из последних гривневых ОВГЗ в долларовый кэш. Можно спать спокойно.
Итоговая доходность (CAGR/XIRR) за полтора года (тестовые вложения были летом 2018, основные - весной 2019): - в гривне: 21.33% - в долларе: 19.13% Комиссии лень было добавлять в формулу, ну можно еще процент отнять на туда-сюда - в Универе и ИСУ они минимальные.
Выводы: Получил такую доходность я, скорее, благодаря везению, нежели тому, что разбираюсь в инвестициях. На будущее такое повторять не планирую и никому не рекомендую.
Почему получилась такая доходность: - из доллара в ОВГЗ я выходил, когда доходность по ОВГЗ была выше 18% (сейчас же продал по 12.5%) - доллар тогда я продал по 27.6, откупил же сейчас назад по 27.75
Какие сделаны были ошибки: - пустил деньги на спекуляции вместо инвестиций (бумаги Украины не зря имеют бросовые рейтинги) - вложил деньги в национальной валюте (которая в среднем девальвирует на 8-10% в год с момента создания, причем не плавно, а внезапно, на десятки процентов за раз) - вложил практически всё, не диверсифицировался (то, что у нас не реализовался турецкий или ливанский сценарий - спасибо только тому, что американцы не хотят скатывания Украины к failed state и поддерживают, как могут, ибо им нужно пушечное мясо в прокси-войне с Россией) - купил инструмент не потому, что его понимал, а по стадному инстинкту (увидел рост доли нерезидентов - с трезубами или нет, неважно)
Вывод на будущее - не делать так больше никогда
Даже если в первый поход в казино случилось выиграть, идти туда второй раз или планировать это как регулярный источник дохода - опасно для финансового здоровья (как рассказывал один популярный видеоблоггер, лечится игромания долго и трудно).
Возможно, я ошибаюсь
Вы ошибаетесь. Подло писать, что мы, пушечное мясо, в прокси-войне с рашкой, когда сама рашка-фашистская на нас напала. США спасает нас и помогает нам чем может, больше помогало бы, если бы выиграла Хилари. Но увы...