Додано: Вів 28 лип, 2020 14:54

Уфф, всё, я отмучился.Вышел из последних гривневых ОВГЗ в долларовый кэш.Можно спать спокойно.Итоговая доходность (CAGR/XIRR) за полтора года (тестовые вложения были летом 2018, основные - весной 2019):- в гривне: 21.33%- в долларе: 19.13%Комиссии лень было добавлять в формулу, ну можно еще процент отнять на туда-сюда - в Универе и ИСУ они минимальные.Выводы:Получил такую доходность я, скорее, благодаря везению, нежели тому, что разбираюсь в инвестициях. На будущее такое повторять не планирую и никому не рекомендую.Почему получилась такая доходность:- из доллара в ОВГЗ я выходил, когда доходность по ОВГЗ была выше 18% (сейчас же продал по 12.5%)- доллар тогда я продал по 27.6, откупил же сейчас назад по 27.75Какие сделаны были ошибки:- пустил деньги на спекуляции вместо инвестиций (бумаги Украины не зря имеют бросовые рейтинги)- вложил деньги в национальной валюте (которая в среднем девальвирует на 8-10% в год с момента создания, причем не плавно, а внезапно, на десятки процентов за раз)- вложил практически всё, не диверсифицировался (то, что у нас не реализовался турецкий или ливанский сценарий - спасибо только тому, что американцы не хотят скатывания Украины к failed state и поддерживают, как могут, ибо им нужно пушечное мясо в прокси-войне с Россией)- купил инструмент не потому, что его понимал, а по стадному инстинкту (увидел рост доли нерезидентов - с трезубами или нет, неважно)Вывод на будущее - не делать так больше никогдаДаже если в первый поход в казино случилось выиграть, идти туда второй раз или планировать это как регулярный источник дохода - опасно для финансового здоровья (как рассказывал один популярный видеоблоггер, лечится игромания долго и трудно).Возможно, я ошибаюсь