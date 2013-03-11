По валютным ОВГЗ есть пример частичного списания в 25%.
Если играть в валюту, то лучше шортить CDS на Украину.
Ставка почти таже, но по бондам были списания, замена даты погашения. А вот случаев срабатывания CDS не было.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:58
Додано: Сер 29 лип, 2020 00:05
St/2
до востребования можно играться?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 29 лип, 2020 09:04
Какой смысл тогда в депозите? Какой смысл тогда в любом гривневом инструменте?
Это не проблема ОВГЗ.
Покупайте евробонды. Они сейчас доступны всем на суммы от 300 тыс. гривен.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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