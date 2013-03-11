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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:58

vadymbanker
По валютным ОВГЗ есть пример частичного списания в 25%.
Если играть в валюту, то лучше шортить CDS на Украину.

Ставка почти таже, но по бондам были списания, замена даты погашения. А вот случаев срабатывания CDS не было.
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St/2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:05

St/2

до востребования можно играться?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:04

  St/2 написав:GTS
Казино не в контексте вернет/не вернет. А в плане фактической доходности. Номинальную то вы получите с вероятностью 99,99%

Если через год курс будет 32. Какой смысл в грн ОВГЗ?

Какой смысл тогда в депозите? Какой смысл тогда в любом гривневом инструменте?

Это не проблема ОВГЗ.

Покупайте евробонды. Они сейчас доступны всем на суммы от 300 тыс. гривен.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:11

GTS
Покупайте etf на корп джанк или гос джанк. Доходность та же, а диверсификация на порядки выше.
Можно и от 30к грн.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:16

Re: Рынок ОВГЗ

  GTS написав:Покупайте евробонды. Они сейчас доступны всем на суммы от 300 тыс. гривен.


https://finclub.net/ua/news/minfin-rozk ... -mlrd.html

яка ставка була таку і залишили
по ходу в 2+ разів дорожчі (вигідніші) за валютні бумаги
+50грн !
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greenozon
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