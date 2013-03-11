Першоджерело
із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:43
Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.
Першоджерело
із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
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