Першоджерело
із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:43
Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.
Першоджерело
із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 сер, 2020 11:58
Поздравляю! Вы стать лучим брокером в стране где нет фондового рынка)))
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04
Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%
https://news.finance.ua/ua/news/-/47687 ... minus-0-05
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:27
Дуже вигідна пропозиції. Ви скільки взяли, "якщо не секрет"™?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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