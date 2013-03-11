RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:43

Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2020080 ... -ukrayini/

Першоджерело https://www.globalbankingandfinance.com ... d-winners/

із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9317
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 11:58

  greenozon написав:Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2020080 ... -ukrayini/

Першоджерело https://www.globalbankingandfinance.com ... d-winners/

із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП


Поздравляю! Вы стать лучим брокером в стране где нет фондового рынка)))
accord_trading_ltd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 25.02.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04

Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%

https://news.finance.ua/ua/news/-/47687 ... minus-0-05
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9317
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:27

  greenozon написав:Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%

https://news.finance.ua/ua/news/-/47687 ... minus-0-05

Дуже вигідна пропозиції. Ви скільки взяли, "якщо не секрет"™?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4661
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:24

klug

:mrgreen:
відповім крилатою - "я фігєю дарагая рєдакція" :!:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9317
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 11:32
35 12167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 10:54
once_upon_a_time
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 15:27
1 15060
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 21:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 12:27
3 4367
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 15:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.