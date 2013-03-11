Додано: Чет 03 вер, 2020 09:44

Доброе утро. Коллеги, помогите юному инвестору. Хочу купить ОВГЗ в ICU. Интересует вопрос декларирования в налоговой. Объясните как для тупого, правильно я понял алгоритм подачи этой декларации:

1. Открываю счет в привате;

2. Создаю себе ЕЦП.

3. Захожу в кабинет платника податков (ранее я там никогда не был, там с нуля я смогу зайти?) Или нужно сначала в налоговой зарегистрировать пользователя?

4. здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, якій знаходиться у розділі «Заяви, Запити для отримання інформації» форма запиту F 1301802. Жду 20 минут когда эта хрень сделается.

5. Захожу в Декларации и нажимаю отправить (у меня белая з.п и депозиты, квартира и по сути дела там должно быть все заполнено?)



И что будет если этой ерундой не заниматься? Откуда налоговая узнает подает ли физ.лицо декларацию? (брокер стучит или банк). Если там будет единоразовый штраф в 170 грн в принципе согласен штраф заплатить чтобы этой дуристикой не заниматься

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