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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:43

Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2020080 ... -ukrayini/

Першоджерело https://www.globalbankingandfinance.com ... d-winners/

із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 11:58

  greenozon написав:Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2020080 ... -ukrayini/

Першоджерело https://www.globalbankingandfinance.com ... d-winners/

із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП


Поздравляю! Вы стать лучим брокером в стране где нет фондового рынка)))
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04

Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%

https://news.finance.ua/ua/news/-/47687 ... minus-0-05
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:27

  greenozon написав:Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%

https://news.finance.ua/ua/news/-/47687 ... minus-0-05

Дуже вигідна пропозиції. Ви скільки взяли, "якщо не секрет"™?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:24

klug

:mrgreen:
відповім крилатою - "я фігєю дарагая рєдакція" :!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:21

Короткий огляд бумаг від ПБ

ПФТС http://prntscr.com/u6f2m0
Перспектива http://prntscr.com/u6f2yh
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:44

Re: Рынок ОВГЗ

Доброе утро. Коллеги, помогите юному инвестору. Хочу купить ОВГЗ в ICU. Интересует вопрос декларирования в налоговой. Объясните как для тупого, правильно я понял алгоритм подачи этой декларации:
1. Открываю счет в привате;
2. Создаю себе ЕЦП.
3. Захожу в кабинет платника податков (ранее я там никогда не был, там с нуля я смогу зайти?) Или нужно сначала в налоговой зарегистрировать пользователя?
4. здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, якій знаходиться у розділі «Заяви, Запити для отримання інформації» форма запиту F 1301802. Жду 20 минут когда эта хрень сделается.
5. Захожу в Декларации и нажимаю отправить (у меня белая з.п и депозиты, квартира и по сути дела там должно быть все заполнено?)

И что будет если этой ерундой не заниматься? Откуда налоговая узнает подает ли физ.лицо декларацию? (брокер стучит или банк). Если там будет единоразовый штраф в 170 грн в принципе согласен штраф заплатить чтобы этой дуристикой не заниматься
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:44

Re: Рынок ОВГЗ

alex2013a90 написав:Доброе утро. Коллеги, помогите юному инвестору. Хочу купить ОВГЗ в ICU. Интересует вопрос декларирования в налоговой. Объясните как для тупого, правильно я понял алгоритм подачи этой декларации:
1. Открываю счет в привате;
2. Создаю себе ЕЦП.
3. Захожу в кабинет платника податков (ранее я там никогда не был, там с нуля я смогу зайти?) Или нужно сначала в налоговой зарегистрировать пользователя?
4. здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, якій знаходиться у розділі «Заяви, Запити для отримання інформації» форма запиту F 1301802. Жду 20 минут когда эта хрень сделается.
5. Захожу в Декларации и нажимаю отправить (у меня белая з.п и депозиты, квартира и по сути дела там должно быть все заполнено?)

И что будет если этой ерундой не заниматься? Откуда налоговая узнает подает ли физ.лицо декларацию? (брокер стучит или банк). Если там будет единоразовый штраф в 170 грн в принципе согласен штраф заплатить чтобы этой дуристикой не заниматься
Весной отменили военный сбор с купонной выплату и инвест. прибыли по ОВГЗ. Следовательно, декларацию можно не подавать или подать с нулевым налогообложением, указав тем самым купонную прибыль и инвест. прибыль с ОВГЗ. В ваших же интересов подавать декларацию, тем самым полностью легализируя свой капитал через ОВГЗ. Ничего страшного в НГ нет, я много раз подавал, заполняется лёгкая Форма и всё. Не бойтесь этого!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:50

vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:53

alex2013a90

на ютубі Остапіва є багато відео з відповідями на більшість ваших запитань


https://www.youtube.com/c/FamilybudgetU ... 0%B5%D1%82
+50грн !
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greenozon
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