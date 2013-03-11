Першоджерело
із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:43
Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.
Першоджерело
із банків в рейтинг попали Альфа та ОТП
Додано: Чет 13 сер, 2020 11:58
Поздравляю! Вы стать лучим брокером в стране где нет фондового рынка)))
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04
Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%
https://news.finance.ua/ua/news/-/47687 ... minus-0-05
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:27
Дуже вигідна пропозиції. Ви скільки взяли, "якщо не секрет"™?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:24
klug
відповім крилатою - "я фігєю дарагая рєдакція"
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:21
Короткий огляд бумаг від ПБ
ПФТС
Перспектива
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:44
Re: Рынок ОВГЗ
Доброе утро. Коллеги, помогите юному инвестору. Хочу купить ОВГЗ в ICU. Интересует вопрос декларирования в налоговой. Объясните как для тупого, правильно я понял алгоритм подачи этой декларации:
1. Открываю счет в привате;
2. Создаю себе ЕЦП.
3. Захожу в кабинет платника податков (ранее я там никогда не был, там с нуля я смогу зайти?) Или нужно сначала в налоговой зарегистрировать пользователя?
4. здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, якій знаходиться у розділі «Заяви, Запити для отримання інформації» форма запиту F 1301802. Жду 20 минут когда эта хрень сделается.
5. Захожу в Декларации и нажимаю отправить (у меня белая з.п и депозиты, квартира и по сути дела там должно быть все заполнено?)
И что будет если этой ерундой не заниматься? Откуда налоговая узнает подает ли физ.лицо декларацию? (брокер стучит или банк). Если там будет единоразовый штраф в 170 грн в принципе согласен штраф заплатить чтобы этой дуристикой не заниматься
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:44
Re: Рынок ОВГЗ
Весной отменили военный сбор с купонной выплату и инвест. прибыли по ОВГЗ. Следовательно, декларацию можно не подавать или подать с нулевым налогообложением, указав тем самым купонную прибыль и инвест. прибыль с ОВГЗ. В ваших же интересов подавать декларацию, тем самым полностью легализируя свой капитал через ОВГЗ. Ничего страшного в НГ нет, я много раз подавал, заполняется лёгкая Форма и всё. Не бойтесь этого!
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:50
vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:53
alex2013a90
на ютубі Остапіва є багато відео з відповідями на більшість ваших запитань
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