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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:48

Re: Рынок ОВГЗ

alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:01

  vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.

Где например
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:12

Re: Рынок ОВГЗ

alex2013a90 написав:
  vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.

Где например
В личку вайбер
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:11

Где например[/quote]В личку вайбер[/quote]
обнадеживает :D
похоже на новый многообещающий суперпроект В2В в.2)
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:52

UX-2019
Qubittech ?) :D
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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