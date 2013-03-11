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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:48
alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 13:01
vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.
Где например
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 03 вер, 2020 13:12
alex2013a90 написав: vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.
Где например
В личку вайбер
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:11
Где например[/quote]В личку вайбер[/quote]
обнадеживает
похоже на новый многообещающий суперпроект В2В в.2)
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:52
UX-2019
Qubittech ?)
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