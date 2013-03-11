alex2013a90 написав:vadymbanker Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.
alex2013a90 написав:vadymbanker Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.
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alex2013a90 написав:vadymbanker Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Будете подавать декларацию на СЛЕДУЮЩИЙ год который последует за годом в котором было погашение/продажа овгз(согласно Налогового Кодекса). Вам сейчас ничего делать не надо, касательно Налоговой. Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.