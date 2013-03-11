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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:28
Доходность мизерная, вот и затихает, кому нужны грн бумаги по 9.5, а валютные по 3%, оно того не, риски перевешивают...
Правительство почему-то не заинтересовано у населения занимать доллары под 4-5 годовых, а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
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vadymbanker
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:32
vadymbanker написав:
Доходность мизерная, вот и затихает, кому нужны грн бумаги по 9.5, а валютные по 3%, оно того не, риски перевешивают...
Правительство почему-то не заинтересовано у населения занимать доллары под 4-5 годовых, а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
Значит кому-то это надо...
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Ratatui
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:53
vadymbanker написав:
а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
кожен може купити собі євробонд(-ди)
але там мін. лот 200 бумаг
одна бумага 1К, не гривні
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greenozon
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