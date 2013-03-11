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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:28

Re: Рынок ОВГЗ

Доходность мизерная, вот и затихает, кому нужны грн бумаги по 9.5, а валютные по 3%, оно того не, риски перевешивают...
Правительство почему-то не заинтересовано у населения занимать доллары под 4-5 годовых, а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:32

  vadymbanker написав:Доходность мизерная, вот и затихает, кому нужны грн бумаги по 9.5, а валютные по 3%, оно того не, риски перевешивают...
Правительство почему-то не заинтересовано у населения занимать доллары под 4-5 годовых, а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.


Значит кому-то это надо...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:53

Re: Рынок ОВГЗ

  vadymbanker написав:а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.


кожен може купити собі євробонд(-ди)
але там мін. лот 200 бумаг :)
одна бумага 1К, не гривні
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:43

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:
  vadymbanker написав:а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.


кожен може купити собі євробонд(-ди)
але там мін. лот 200 бумаг :)
одна бумага 1К, не гривні
Хочется купить же на первичке, следовательно не делясь с перекупщиком мега фондом..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:02

Re: Рынок ОВГЗ

альфа занимается продажей евробондов здесь
только они будет 3.5% доходности
не кисло так
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:16

  greenozon написав:
  vadymbanker написав:а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.


кожен може купити собі євробонд(-ди)
але там мін. лот 200 бумаг :)
одна бумага 1К, не гривні

по евробондам Яресько может сделать частичное списание
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