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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:28
Доходность мизерная, вот и затихает, кому нужны грн бумаги по 9.5, а валютные по 3%, оно того не, риски перевешивают...
Правительство почему-то не заинтересовано у населения занимать доллары под 4-5 годовых, а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
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vadymbanker
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:32
vadymbanker написав:
Доходность мизерная, вот и затихает, кому нужны грн бумаги по 9.5, а валютные по 3%, оно того не, риски перевешивают...
Правительство почему-то не заинтересовано у населения занимать доллары под 4-5 годовых, а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
Значит кому-то это надо...
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Ratatui
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:53
vadymbanker написав:
а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
кожен може купити собі євробонд(-ди)
але там мін. лот 200 бумаг
одна бумага 1К, не гривні
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greenozon
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:43
greenozon написав: vadymbanker написав:
а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
кожен може купити собі євробонд(-ди)
але там мін. лот 200 бумаг
одна бумага 1К, не гривні
Хочется купить же на первичке, следовательно не делясь с перекупщиком мега фондом..
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vadymbanker
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:02
альфа занимается продажей евробондов здесь
только они будет 3.5% доходности
не кисло так
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:16
greenozon написав: vadymbanker написав:
а вот евробонды размещать под 7-9 с удовольствием, зрада.
кожен може купити собі євробонд(-ди)
але там мін. лот 200 бумаг
одна бумага 1К, не гривні
по евробондам Яресько может сделать частичное списание
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J
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:13
что думаете, ставки по овгз сильно вырастут до конца года?
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Inv
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:36
Inv
Лично я ожидаю скорее падения до 6-8%.
Скоро НБУ начнет интервенции на вторичный рынок и выкупит всю диспропорцию в ставках для минфина, и дальше будет учетная ставка +1-2% маржи.
Ну я так думаю.
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