greenozon написав: UX-2019 написав:
Лично я ожидаю скорее падения до 6-8%.
і хто ж буде купувати бумаги за такі смішні ставки...
нерезиденти виходять і пришдвидшують вихід
банки наразі нарощують викуп, але гадаю це швидше поліка
Ну нерезы то понятно, им интереснее выходить сейчас по 10 (грн 28,4) чем потом по 8 (32), их понять можно.
ОВГЗ это в первую очередь "безрисковый" инструмент. на него всегда спрос будет. А если других ставок не будет, то придется брать то, что есть. Думаю минфин переживет если недополучит несколько десятков млн от рядовых инвесторов, зато остальное загребет по дешёвке.
К тому же важна не номинальная % ставка, а разница с инфляцией. Хотя тут тоже все плохо
з.ы. при порохе было круче