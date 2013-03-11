RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:05

  vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.

вот что прндлагает icu
Комиссии:
за сделку купли/продажи - 200 гривен;
за открытие счёта в ЦБ - 0 гривен;
за хранение ЦБ в депозитарии - 0 гривен;
за погашение гривневых ЦБ - 0 гривен;
за погашение валютных ЦБ - 35 дол. США (не зависимо от объёма).
мне кажется довольно привлекательно.
или у вас свои критерии?
что вы имели ввиду под лучшими местами?
Tabak
 
Повідомлень: 322
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:07

  greenozon написав:
  UX-2019 написав:Лично я ожидаю скорее падения до 6-8%.

і хто ж буде купувати бумаги за такі смішні ставки...

нерезиденти виходять і пришдвидшують вихід
банки наразі нарощують викуп, але гадаю це швидше поліка

Ну нерезы то понятно, им интереснее выходить сейчас по 10 (грн 28,4) чем потом по 8 (32), их понять можно.
ОВГЗ это в первую очередь "безрисковый" инструмент. на него всегда спрос будет. А если других ставок не будет, то придется брать то, что есть. Думаю минфин переживет если недополучит несколько десятков млн от рядовых инвесторов, зато остальное загребет по дешёвке.
К тому же важна не номинальная % ставка, а разница с инфляцией. Хотя тут тоже все плохо :)
з.ы. при порохе было круче :mrgreen:
UX-2019
 
Повідомлень: 67
З нами з: 24.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 11:32
35 12563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 10:54
once_upon_a_time
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 15:27
1 15098
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 21:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 12:27
3 4414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 15:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1622)
07.10.2020 09:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.