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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:05

  vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:vadymbanker
Так вот я и не боюсь. Меня интересует. Правильно ли я описал алгоритм своих действий?
Просто купите ОВГЗ(есть места намного лучше ICU) и получайте доходы.

вот что прндлагает icu
Комиссии:
за сделку купли/продажи - 200 гривен;
за открытие счёта в ЦБ - 0 гривен;
за хранение ЦБ в депозитарии - 0 гривен;
за погашение гривневых ЦБ - 0 гривен;
за погашение валютных ЦБ - 35 дол. США (не зависимо от объёма).
мне кажется довольно привлекательно.
или у вас свои критерии?
что вы имели ввиду под лучшими местами?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:07

  greenozon написав:
  UX-2019 написав:Лично я ожидаю скорее падения до 6-8%.

і хто ж буде купувати бумаги за такі смішні ставки...

нерезиденти виходять і пришдвидшують вихід
банки наразі нарощують викуп, але гадаю це швидше поліка

Ну нерезы то понятно, им интереснее выходить сейчас по 10 (грн 28,4) чем потом по 8 (32), их понять можно.
ОВГЗ это в первую очередь "безрисковый" инструмент. на него всегда спрос будет. А если других ставок не будет, то придется брать то, что есть. Думаю минфин переживет если недополучит несколько десятков млн от рядовых инвесторов, зато остальное загребет по дешёвке.
К тому же важна не номинальная % ставка, а разница с инфляцией. Хотя тут тоже все плохо :)
з.ы. при порохе было круче :mrgreen:
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:15

свіжий огляд ринку бумаг від CBonds
http://ua.cbonds.info/comments/download/233943

хедлайнер

Основные события месяца:
•Минфин Украины планирует в 2021 г. разместить евробонды на 3 млрд. долл.
•«Метинвест» разместил евробонды на 333 млн.долл.
•ABH Ukraine Limited зарегистрировала пять новых выпусков еврооблигаций на 72.5 млн. долл. и 50 млн. евро
•Kernel планирует разместить евробонды на 300-350 млн. долл.
•Курс доллара достиг 2-лет. максимума
•НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
•Котировки МБК снизились вдоль всей кривой
•В сентябре объем размещения гривневых и долларовых гос. облигаций уменьшился вдвое
•Портфели гривневых и долларовых ОВГЗ увеличились
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:42

приймав участь на цьому тижні в івенті по бумагах організованим CBonds,
ділюсь записом.

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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:09

Re: Рынок ОВГЗ ДЕФОЛТ

Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:18

Рынок ОВГЗ

VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ. Во первых у брокера как и у НБУ есть три дня на перечисление денег, во вторых еще могут зайти сегодня(мне заходили однажды аж в 19:00), сумма сегодня большая, вручную раскидывают платежки по депонентам. Сначала НБУ раскидывает, а затем брокер по депонентам.
Держите в курсе.
И какой у Вас банк/депозитарное учреждение?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:32

vadymbanker
УГБ
Раніше завжди до 11.00 гроші були на рахунку, але все буває уперше...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:42

Рынок ОВГЗ

VASH написав:vadymbanker
УГБ
Раніше завжди до 11.00 гроші були на рахунку, але все буває уперше...
У меня только после 17:00 заходили купоны. Всё впорядке, я позвонил двум брокерам, работа в штатном режиме.
Не пишите такие ужасы больше)) Пугает!
Очень странно, что вам в банке такое сказали, что Минфин не выполняет свои обязательства.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:36

Маю намір валютне депо конвертувати в гривню й купити через банківського брокера ОВГЗ, сума 150 000 грн, брокер пропонує купити ОВГЗ з портфелю банку, стратегічно не можу прийняти рішення доларові ОВГЗ купляти чи гривневі?
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:40

  vadymbanker написав:
VASH написав:vadymbanker
УГБ
Раніше завжди до 11.00 гроші були на рахунку, але все буває уперше...
У меня только после 17:00 заходили купоны. Всё впорядке, я позвонил двум брокерам, работа в штатном режиме.
Не пишите такие ужасы больше)) Пугает!
Очень странно, что вам в банке такое сказали, что Минфин не выполняет свои обязательства.


Что мне писать буду решать я. Если сочтет необходимым, модератор отреагирует. В банке сказали несколько иначе, типа к нам вопросов нет - все мин.фин.
VASH
 
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