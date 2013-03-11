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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:04
VASH написав: vadymbanker написав:
VASH написав:vadymbanker
УГБ
Раніше завжди до 11.00 гроші були на рахунку, але все буває уперше...
У меня только после 17:00 заходили купоны. Всё впорядке, я позвонил двум брокерам, работа в штатном режиме.
Не пишите такие ужасы больше)) Пугает!
Очень странно, что вам в банке такое сказали, что Минфин не выполняет свои обязательства.
Что мне писать буду решать я. Если сочтет необходимым, модератор отреагирует. В банке сказали несколько иначе, типа к нам вопросов нет - все мин.фин.
Вам что сложно подтвердить, что вам всё выплатили, после того как вы написали такое.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:27
joik написав:
Маю намір валютне депо конвертувати в гривню й купити через банківського брокера ОВГЗ, сума 150 000 грн,
як на мене для валютних бумаг капіталу замало..
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:50
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Додано: Сер 21 жов, 2020 23:54
"An improved business climate"... (на стр 20)
"Protecting minority investors(+27 p. vs the previous report)" (стр 21)
чувствую себя таким защищенным... поотжимали через обратный выкуп бумаги кому не лень и опа - +27 пунктов к защите миноритариев...
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