Додано: Сер 21 жов, 2020 23:54

greenozon написав: Свіжа презентація по бумагам Мінфіну для інвесторів



https://mof.gov.ua/storage/files/Ukrain ... 02020-.pdf Свіжа презентація по бумагам Мінфіну для інвесторів

"An improved business climate"... (на стр 20) интересно в каком месте улучшилось то"Protecting minority investors(+27 p. vs the previous report)" (стр 21)чувствую себя таким защищенным... поотжимали через обратный выкуп бумаги кому не лень и опа - +27 пунктов к защите миноритариев...