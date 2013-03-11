VASH написав:vadymbanker УГБ Раніше завжди до 11.00 гроші були на рахунку, але все буває уперше...
У меня только после 17:00 заходили купоны. Всё впорядке, я позвонил двум брокерам, работа в штатном режиме. Не пишите такие ужасы больше)) Пугает! Очень странно, что вам в банке такое сказали, что Минфин не выполняет свои обязательства.
Что мне писать буду решать я. Если сочтет необходимым, модератор отреагирует. В банке сказали несколько иначе, типа к нам вопросов нет - все мин.фин.
Вам что сложно подтвердить, что вам всё выплатили, после того как вы написали такое.
"An improved business climate"... (на стр 20) интересно в каком месте улучшилось то
"Protecting minority investors(+27 p. vs the previous report)" (стр 21) чувствую себя таким защищенным... поотжимали через обратный выкуп бумаги кому не лень и опа - +27 пунктов к защите миноритариев...
Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
joik написав:Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
joik написав:Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
joik написав:Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
Что-то я очкую...
это да, есть такое)
А які ризики? Платформа додатковий заробіток компанії, електронний підпис, оновлення, типу банківського додатку, за все буде платити користувач, тим більше коли ОВДП довгострокові то заглядати туди кожен день не потрібно. Універ щось таке теж планує ВОТАН називається....