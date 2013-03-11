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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:04

Рынок ОВГЗ

VASH написав:
  vadymbanker написав:
VASH написав:vadymbanker
УГБ
Раніше завжди до 11.00 гроші були на рахунку, але все буває уперше...
У меня только после 17:00 заходили купоны. Всё впорядке, я позвонил двум брокерам, работа в штатном режиме.
Не пишите такие ужасы больше)) Пугает!
Очень странно, что вам в банке такое сказали, что Минфин не выполняет свои обязательства.


Что мне писать буду решать я. Если сочтет необходимым, модератор отреагирует. В банке сказали несколько иначе, типа к нам вопросов нет - все мин.фин.
Вам что сложно подтвердить, что вам всё выплатили, после того как вы написали такое.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:27

Re: Рынок ОВГЗ

  joik написав:Маю намір валютне депо конвертувати в гривню й купити через банківського брокера ОВГЗ, сума 150 000 грн,

як на мене для валютних бумаг капіталу замало..
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:50

Свіжа презентація по бумагам Мінфіну для інвесторів

https://mof.gov.ua/storage/files/Ukrain ... 02020-.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:54

  greenozon написав:Свіжа презентація по бумагам Мінфіну для інвесторів

https://mof.gov.ua/storage/files/Ukrain ... 02020-.pdf


"An improved business climate"... (на стр 20) интересно в каком месте улучшилось то

"Protecting minority investors(+27 p. vs the previous report)" (стр 21)
чувствую себя таким защищенным... поотжимали через обратный выкуп бумаги кому не лень и опа - +27 пунктов к защите миноритариев...
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:34

Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:14

  joik написав:Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.


Что-то я очкую...
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:32

  Ratatui написав:
  joik написав:Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.


Что-то я очкую...

это да, есть такое)
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:04

  UX-2019 написав:
  Ratatui написав:
  joik написав:Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.


Что-то я очкую...

это да, есть такое)


А які ризики? Платформа додатковий заробіток компанії, електронний підпис, оновлення, типу банківського додатку, за все буде платити користувач, тим більше коли ОВДП довгострокові то заглядати туди кожен день не потрібно. Універ щось таке теж планує ВОТАН називається....
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:45

круті новини, колеги!

ICU ЗАПУСТИЛА ПЕРШУ В УКРАЇНІ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ОВДП В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... om-vremeni

в понеділок буду тестувати, зараз немає котіровок

із приємностей - замість 200 грн за 1 операцію фірма бере 10 грн
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:22

  greenozon написав:круті новини, колеги!

ICU ЗАПУСТИЛА ПЕРШУ В УКРАЇНІ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ОВДП В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... om-vremeni

в понеділок буду тестувати, зараз немає котіровок

із приємностей - замість 200 грн за 1 операцію фірма бере 10 грн

это торговля внутри фирмы с фирмой и другими клиентами фирмы?
можно покупать \ продавать на ПФТС ?
J
 
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