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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:26
greenozon написав:круті новини, колеги!
ICU ЗАПУСТИЛА ПЕРШУ В УКРАЇНІ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ОВДП В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІhttps://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... om-vremeni
в понеділок буду тестувати, зараз немає котіровок
із приємностей - замість 200 грн за 1 операцію фірма бере 10 грн
Сколько сейчас можно заработать на спекуляции ? Сейчас нету шутера? Раньше был шухер, очень большой дисконт. А смысл сейчас там торгать? Банки овернайт дают 8-9.7%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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