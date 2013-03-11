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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:26

  greenozon написав:круті новини, колеги!

ICU ЗАПУСТИЛА ПЕРШУ В УКРАЇНІ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ОВДП В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... om-vremeni

в понеділок буду тестувати, зараз немає котіровок

із приємностей - замість 200 грн за 1 операцію фірма бере 10 грн


Сколько сейчас можно заработать на спекуляции ? Сейчас нету шутера? Раньше был шухер, очень большой дисконт. А смысл сейчас там торгать? Банки овернайт дают 8-9.7%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:46

Форумчане кто то рабатает с ИСУ через недавно запущеную онлайн платформу на покупку ОВДП?
Поделитесь ощущениями, торговий счет отображается?
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:14

  joik написав:Форумчане кто то рабатает с ИСУ через недавно запущеную онлайн платформу на покупку ОВДП?
Поделитесь ощущениями, торговий счет отображается?


Зная хозяйку все очкуют.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:33

Декларована дохідність продажу (з якою можна купити) «2025 рік» та «2027 рік» за даними Райффайзен Банк Аваль є максимальною і складає по пропозиціям зараз 12,00% (раніше – 11,90%, а на позаминулому тижні – 11,80% та 11,65%)


за моїми спостереженнями, ставки на вторинці впевнено йдуть догори
+50грн !
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greenozon
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