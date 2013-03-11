Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:26
greenozon написав: круті новини, колеги!
ICU ЗАПУСТИЛА ПЕРШУ В УКРАЇНІ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ОВДП В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ic ... om-vremeni
в понеділок буду тестувати, зараз немає котіровок
із приємностей - замість 200 грн за 1 операцію фірма бере 10 грн
Сколько сейчас можно заработать на спекуляции ? Сейчас нету шутера? Раньше был шухер, очень большой дисконт. А смысл сейчас там торгать? Банки овернайт дают 8-9.7%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:46
Форумчане кто то рабатает с ИСУ через недавно запущеную онлайн платформу на покупку ОВДП?
Поделитесь ощущениями, торговий счет отображается?
joik
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:14
joik написав:
Форумчане кто то рабатает с ИСУ через недавно запущеную онлайн платформу на покупку ОВДП?
Поделитесь ощущениями, торговий счет отображается?
Зная хозяйку все очкуют.
Ratatui
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:33
Декларована дохідність продажу (з якою можна купити) «2025 рік» та «2027 рік» за даними Райффайзен Банк Аваль є максимальною і складає по пропозиціям зараз
12,00% (раніше – 11,90%, а на позаминулому тижні – 11,80% та 11,65%) за моїми спостереженнями, ставки на вторинці впевнено йдуть догори
greenozon
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