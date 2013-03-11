Декларована дохідність продажу (з якою можна купити) «2025 рік» та «2027 рік» за даними Райффайзен Банк Аваль є максимальною і складає по пропозиціям зараз 12,00% (раніше – 11,90%, а на позаминулому тижні – 11,80% та 11,65%)
за моїми спостереженнями, ставки на вторинці впевнено йдуть догори
Судя по распределению среди держателей - интерес иностранцев к ОВГЗ угас, бюджет финансируют в основном банки (львина доля которых госы) - вместо того чтобы кредитовать и развивать экономику(((. Физлица и юрлица тоже не активны.
Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за октябрь 2020 г.
В нем вы найдете: - основные новости долгового рынка Украины; - ключевые рыночные индикаторы; - кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций; - результаты размещения ОВГЗ; - планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.