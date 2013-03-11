Декларована дохідність продажу (з якою можна купити) «2025 рік» та «2027 рік» за даними Райффайзен Банк Аваль є максимальною і складає по пропозиціям зараз 12,00% (раніше – 11,90%, а на позаминулому тижні – 11,80% та 11,65%)
за моїми спостереженнями, ставки на вторинці впевнено йдуть догори
Судя по распределению среди держателей - интерес иностранцев к ОВГЗ угас, бюджет финансируют в основном банки (львина доля которых госы) - вместо того чтобы кредитовать и развивать экономику(((. Физлица и юрлица тоже не активны.
Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за октябрь 2020 г.
В нем вы найдете: - основные новости долгового рынка Украины; - ключевые рыночные индикаторы; - кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций; - результаты размещения ОВГЗ; - планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
Верховная Рада намерена разрешить Министерству финансов проводить сделки с государственными деривативами. За принятие в первом чтении законопроекта №4100 проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Законопроектом "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с: необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создания надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе; предоставлением Минфину права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о государственном бюджете Украины, с целью уменьшения ожидаемой пиковой нагрузки на государственный бюджет, снижения рисков, связанных с вероятностью увеличения расходов по государственным деривативам в будущем.