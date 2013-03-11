звісно що нема!
але ж інвестор зазвичай має в портфелі купу інших інструментів, тому незнання закону не звільняє від його виконання
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:25
звісно що нема!
але ж інвестор зазвичай має в портфелі купу інших інструментів, тому незнання закону не звільняє від його виконання
+50грн !
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