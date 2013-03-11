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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:25

звісно що нема!
але ж інвестор зазвичай має в портфелі купу інших інструментів, тому незнання закону не звільняє від його виконання
:lol:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:57

  Ratatui написав:
  joik написав:Форумчане кто то рабатает с ИСУ через недавно запущеную онлайн платформу на покупку ОВДП?
Поделитесь ощущениями, торговий счет отображается?


Зная хозяйку все очкуют.

А чо очкуют? Я так понимаю, когда покупаешь ОВДП, открывается персонифицированный счет в ценных бумагах, на котором они хранятся и брокер выполняет ф-цию депозитария. Риски тут минимальны, счет в ценных бумагах не переведешь в оффшоры или не выдашь левый кредит с них. Или я чего-то не учел?
Sidus
 
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ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
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