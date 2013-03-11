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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:25
звісно що нема!
але ж інвестор зазвичай має в портфелі купу інших інструментів, тому незнання закону не звільняє від його виконання
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greenozon
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:57
Ratatui написав: joik написав:
Форумчане кто то рабатает с ИСУ через недавно запущеную онлайн платформу на покупку ОВДП?
Поделитесь ощущениями, торговий счет отображается?
Зная хозяйку все очкуют.
А чо очкуют? Я так понимаю, когда покупаешь ОВДП, открывается персонифицированный счет в ценных бумагах, на котором они хранятся и брокер выполняет ф-цию депозитария. Риски тут минимальны, счет в ценных бумагах не переведешь в оффшоры или не выдашь левый кредит с них. Или я чего-то не учел?
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Sidus
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:17
ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
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Makepeace
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:26
Makepeace написав:ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
Их и раньше не надо было при покупке декларировать, только по выплате купонной выплате и итогу купля/продажи на следующий год, в обеих случаях. Но подавать декларацию рекомендую, в вашем же интересе.
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vadymbanker
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Додано: Нед 22 лис, 2020 19:08
vadymbanker написав:
Makepeace написав:ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
Их и раньше не надо было при покупке декларировать, только по выплате купонной выплате и итогу купля/продажи на следующий год, в обеих случаях. Но подавать декларацию рекомендую, в вашем же интересе.
А что будет если не подать? Они (ДФС) могут в будущем за 5-10 лет начислить налоги в случайном расчете, скажем на 5млн грн и арестовать имущество и депозиты?
я хотел новую тему создать про это, никак руки не доходят.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:13
proftpd66 написав: vadymbanker написав:
Makepeace написав:ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
Их и раньше не надо было при покупке декларировать, только по выплате купонной выплате и итогу купля/продажи на следующий год, в обеих случаях. Но подавать декларацию рекомендую, в вашем же интересе.
А что будет если не подать? Они (ДФС) могут в будущем за 5-10 лет начислить налоги в случайном расчете, скажем на 5млн грн и арестовать имущество и депозиты?
я хотел новую тему создать про это, никак руки не доходят.
"В вашем интересе" имеется ввиду не с точки зрения возможного преследования с дфс, а с точки зрения легализирование вашего капитала через овгз. Если не подадите и дфс узнает(шанс большой) это всего админ штраф где-то 340 гривен.
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vadymbanker
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:48
Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
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joik
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