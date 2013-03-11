звісно що нема!
але ж інвестор зазвичай має в портфелі купу інших інструментів, тому незнання закону не звільняє від його виконання
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:25
звісно що нема!
але ж інвестор зазвичай має в портфелі купу інших інструментів, тому незнання закону не звільняє від його виконання
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:57
А чо очкуют? Я так понимаю, когда покупаешь ОВДП, открывается персонифицированный счет в ценных бумагах, на котором они хранятся и брокер выполняет ф-цию депозитария. Риски тут минимальны, счет в ценных бумагах не переведешь в оффшоры или не выдашь левый кредит с них. Или я чего-то не учел?
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:26
Re: Рынок ОВГЗ
Их и раньше не надо было при покупке декларировать, только по выплате купонной выплате и итогу купля/продажи на следующий год, в обеих случаях. Но подавать декларацию рекомендую, в вашем же интересе.
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:08
А что будет если не подать? Они (ДФС) могут в будущем за 5-10 лет начислить налоги в случайном расчете, скажем на 5млн грн и арестовать имущество и депозиты?
я хотел новую тему создать про это, никак руки не доходят.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:13
Re: Рынок ОВГЗ
"В вашем интересе" имеется ввиду не с точки зрения возможного преследования с дфс, а с точки зрения легализирование вашего капитала через овгз. Если не подадите и дфс узнает(шанс большой) это всего админ штраф где-то 340 гривен.
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:44
Re: Рынок ОВГЗ
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:10
Перевірив рейтингову площадку, є свіжа інфа від листопаду
дуже дивно, там А на 1е місце вирвалась
може таки щсоь змінюється.. (не працював із А)
Довший час лідером був Південний якщо добре пам'ятаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:21
Какой то не корректный расчёт.
Взять даже тот же укргаз.
Хранение минимум 100 грн/мес -1 200
Зачисление\списание 450 - 900
Купля\продажа 1000 - 2 000
Это уже за 4 переваливает, а еще мелкие заморочки есть. Никак не вижу 2950
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