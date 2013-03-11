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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:25

звісно що нема!
але ж інвестор зазвичай має в портфелі купу інших інструментів, тому незнання закону не звільняє від його виконання
:lol:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:57

  Ratatui написав:
  joik написав:Форумчане кто то рабатает с ИСУ через недавно запущеную онлайн платформу на покупку ОВДП?
Поделитесь ощущениями, торговий счет отображается?


Зная хозяйку все очкуют.

А чо очкуют? Я так понимаю, когда покупаешь ОВДП, открывается персонифицированный счет в ценных бумагах, на котором они хранятся и брокер выполняет ф-цию депозитария. Риски тут минимальны, счет в ценных бумагах не переведешь в оффшоры или не выдашь левый кредит с них. Или я чего-то не учел?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:17

ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:26

Re: Рынок ОВГЗ

Makepeace написав:ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
Их и раньше не надо было при покупке декларировать, только по выплате купонной выплате и итогу купля/продажи на следующий год, в обеих случаях. Но подавать декларацию рекомендую, в вашем же интересе.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:08

  vadymbanker написав:
Makepeace написав:ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
Их и раньше не надо было при покупке декларировать, только по выплате купонной выплате и итогу купля/продажи на следующий год, в обеих случаях. Но подавать декларацию рекомендую, в вашем же интересе.


А что будет если не подать? Они (ДФС) могут в будущем за 5-10 лет начислить налоги в случайном расчете, скажем на 5млн грн и арестовать имущество и депозиты?

я хотел новую тему создать про это, никак руки не доходят.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:13

Re: Рынок ОВГЗ

proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:
Makepeace написав:ОГВЗ уже не нужно декларировать при покупке?
Их и раньше не надо было при покупке декларировать, только по выплате купонной выплате и итогу купля/продажи на следующий год, в обеих случаях. Но подавать декларацию рекомендую, в вашем же интересе.


А что будет если не подать? Они (ДФС) могут в будущем за 5-10 лет начислить налоги в случайном расчете, скажем на 5млн грн и арестовать имущество и депозиты?

я хотел новую тему создать про это, никак руки не доходят.
"В вашем интересе" имеется ввиду не с точки зрения возможного преследования с дфс, а с точки зрения легализирование вашего капитала через овгз. Если не подадите и дфс узнает(шанс большой) это всего админ штраф где-то 340 гривен.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:48

Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:44

Re: Рынок ОВГЗ

joik написав:Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:10

Перевірив рейтингову площадку, є свіжа інфа від листопаду
дуже дивно, там А на 1е місце вирвалась
може таки щсоь змінюється.. (не працював із А)
Довший час лідером був Південний якщо добре пам'ятаю

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

Зображення
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:21

  greenozon написав:Перевірив рейтингову площадку, є свіжа інфа від листопаду
дуже дивно, там А на 1е місце вирвалась
може таки щсоь змінюється.. (не працював із А)
Довший час лідером був Південний якщо добре пам'ятаю

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

Зображення

Какой то не корректный расчёт.
Взять даже тот же укргаз.
Хранение минимум 100 грн/мес -1 200
Зачисление\списание 450 - 900
Купля\продажа 1000 - 2 000
Это уже за 4 переваливает, а еще мелкие заморочки есть. Никак не вижу 2950
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