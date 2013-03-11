|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:19
vadymbanker написав:
joik написав:Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.
Спасибо большое,совет пришолся в пору, у меня также есть такое как тугость, не могу дозвонится...
-
joik
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|12860
|
|
|1
|15126
|
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
|
|3
|4435
|
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
|