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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:19

  vadymbanker написав:
joik написав:Кто то работал с ОВГЗ через брокера Альфа Банк? Как они?
Тугие, дорогие комиссионные брокерские, на долл овгз. Уже не беру в счет всякие "правила" покупка элитных карт и/или страховок, чтобы иметь доступ вэк вип менеджеру для покупки овгз. Треш. Ищите мелкие банки, у них всё хорошо по овгз, это из нища.


Спасибо большое,совет пришолся в пору, у меня также есть такое как тугость, не могу дозвонится...
joik
 
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